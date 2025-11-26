Ивка Бейбе се кълне, че не е проститутка

Ивка Бейбе бе едно от най-знаковите лица в завръщането на култовия формат „Сблъсък“. Емблематичното шоу, което изстреля към върха на славата продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов, се проведе на 23 ноември в ASICS Arena (бившата зала „Фестивална“). Партньор на на инфлуенсърката бе Евгени Минчев, а от другата страна застанаха музикантът Венци Мицов и евродепутатът Андрей Слабаков. Интересна бе и темата на дискусията - „Изпростяхме или се цивилизовахме за 25 години?“

„Иван ми се обади, дока-то бях на масаж в Бали, само като чух думата „Сблъсък“, казах да“, разказа Ивка Бейбе в интервю за подкаста „В тренда“ на Дарик.

Омразата е по-силна емоция от любовта и винаги е продавала. Понякога пускам видео, за което знам, че ще има хейт заради алгоритъма. Но никога не съм писала хейт-коментар. Ако нещо не ми харесва, просто не го гледам“, каза още Ивка. Хубавицата признава, че се е научила да не обръща внимание на негативните коментари по неин адрес.

Сподели също така, че получава нецензурни предложения. Потресена била, когато под безобидна снимка с любимото й куче Роки, която публикува в социалната, мрежа, някой написал:

„И мастията ти не може да те понася“. „Всичко друго ще преглътна, но защо обиждаш кучето ми? Роки е най-сладкото същество на света“, възмущава се Ивка. Ива Иванова, както е истинското име на мадамата, признава, че понякога хейтът й идва в повече.

От няколко месеца тя живее и учи в Барселона по програма „Еразъм+“, която подкрепя млади хора, които желаят да се образоват. Отбеляза и какви са разликите между живота в Испания и у нас.

Испанската кухня не й е по вкуса, но хората - да. „В Барселона има усмивки, а у нас — гневни бръчки. Испанците имат бръчки от смях, българите — от мръщене. Но вярвам, че вървим напред“, разказа Ивка. Тя споделя, че там никой не парадира е пари, а хората просто се забавляват. Липсва й балканското у нас, но й харесва уважението, което хората показват там.

Чаровницата иска да продължи да се реализира в България като инфлуенсър и да я запомнят като момичето, което е оставило трайна следа в българския YouTube.

„Не съм проститутка, лека жена, тъпанар, боклук или леке“, сподели тя. И допълни, че работи изключително много, става много рано, ляга късно и на това дължи успехите си.