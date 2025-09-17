Иво Карамански и Антоанет Пепе вдигнаха втора сватба

Иво Карамански-младши, и инфлуенсърката Антоанет Пепе вдигнаха втора сватба за чудо и приказ!

Двамата си казаха първото: „Да“ и сключиха брак през октомври миналата година. Тогава влюбените подписаха в тесен семеен кръг, а булката беше облечена в къса бяла рокля и черно кожено яке. Красавицата обаче настоявала за сватба мечта и двамата направиха втора церемония.

Този път Антоанет сияеше като принцеса в бялата си булчинска рокля, а баща й я доведе до символичния олтар в парадна генералска униформа. Пръв за бляскавото събитие съобщи Даниел Петканов и така стана ясно, че Лудия репортер е бил сред поканените ВИП гости. После младоженецът, който вече носи и фамилията на втория си баща Александър Сано, и булката също публикуваха снимки в социалните мрежи.

Антоанет пристигна за ритуалите и тържеството под звуците на автентична родопска песен. По същия начин се появи и Иво Карамански-Сано, който бе придружен от майка си — дизайнерката Нели Атанасова.

Брачното събитие се проведе в елитен хотел в Боровец и било пищно и блестящо - със смяната на няколко рокли, многобройни гости от шоу бизнеса, хубава музикална програма и разбира се, изискани ястия и маркови питиета.

Антоанет и Иво се запознават преди около 10 години. Тогава Иво още няма 18 г. и пътищата им се разделят, но остават приятели. През това време Антоанет се омъжва за Филип от Дания и му ражда две деца – Сиена и София. После има връзка с мъж, който също е Филип.

Антоанет и Иво дори поканиха за щастливото събитие бившите партньори на хубавицата, които дойдоха и така показаха, че няма лоши чувства. Инфлуенсърката е споделяла, че сравнително скромният граждански брак, който сключиха миналата година, е бил необходим, за да узреят емоционално и да се подготвят за втория си сватбен ден, който няма да забравят.