Сбъдната любов и документи, че е жена, си пожела Петра

Сбъдната любов и документи, в които да е вписана като жена, си пожелава Петра за новата 2026 година. Транссексуалната бленува животът й да се нареди и в личен, и в професионален план именно през следващите 12 месеца.

"Човека, с когото имам кармична връзка, и документите си искам! Надявам се да ги получа, за да мога да живея нормално живота си!"

Това споделя пред "България Днес" Христова, която признава, че вече е на ръба на силите си. Както сме ви разказвали в предишни броеве, Петра се превърна в първата транссексуална българка, успяла да осъди България в Страсбург за отказа от смяна на пола й по документи. Тя е и първата, извървяла целия биологичен цикъл на трансформацията от мъж към жена, след като гръцки лекари премахват мъжките й полови органи и й поставят гърди. От 2018 г. горнооряховчанката води битка за смяна на пола си, но в личната й карта още е вписана като Петър Христов. Миналата година заведе ново дело в Страсбург, като все още чака резултати от него.

"Много съм разстроена! Новини няма, тишината е най-лошото. А и то не става от днес за утре със Страсбург. Сигурно делото ще се влачи и догодина. Аз какво ще правя? Не мога да стоя на едно място, все пак съм с огнен асцендент. Дано да ме вземе Господ вече", отчаяна е Петра.

В навечерието на коледните празници все пак се прокрадва лъч надежда и транссексуалната успява да събере сили и да продължи да мечтае. Сред най-големите й блянове е да се срещне очи в очи с турския актьор Али Ягъз Дурмус. Петра се впечатлява от него преди две години, докато си е у дома и гледа телевизия. От момента, в който го вижда на малкия екран, Христова не може да спре да мисли за него. Смята, че двамата са свързани кармично и имат специална връзка от друг живот, въпреки че не са се виждали лично в този.

"Врачки ми казаха, че ще се видим до края на тази година, но това все още не се е случило. От други места чувам, че такава среща е почти невъзможна, но с тази специална връзка според мен няма невъзможни неща", обнадеждена е Петра, която ще посрещне празниците в родния си град Горна Оряховица с майка си и баба си.

Докато чака голямата любов и личните си документи, Христова се възмущава на решението еднополовите бракове да се признават в България.

Бях шокирана от тази новина. Не че имам нещо против, но аз съм променила пола си, а те са с приоритет. Значи те могат да се женят, а аз след толкова операции не мога да получа документите си по правилния начин", размишлява Петра и допълва, че няма да спре да търси правата си.