Иво Сиромахов бягал от час, за да ходи на театър! Ласкин му откраднал диня (Още истории)

Иво Сиромахов вече е бургазлия в повече, след като стана преподавател в морския град. Телевизионерът, който посвети като сценарист и водещ четвърт век от живота си на „Шоуто на Слави", на 53-годишна възраст си тръгна с гръм и трясък от Дългия, който поискал от него да го дава по-кротко.

Сиромахов приел поканата на ръководството на театралния колеж „Любен Гройс" в Бургас да започне работа като преподавател в нова специалност -драматургия, и така става колега с други учители като Димитър Маринов, Башар Рахал и Ники Илиев.

Бургас си е поставил за цел да стане Европейска столица на културата през 2032 година и полага всички усилия за мащабно развитие на просветата. Освен филиал на Театралния колеж, от тази учебна година в морския град има и филиал на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов".

"Казах на 100 процента "да" и пристигам в Бургас, за да се запозная с първи и втори курс на Театралния колеж. Не е нужно някой да ме убеждава колко привлекателен стана градът за хората на изкуството. Всъщност, аз се завръщам към корените си, защото моят баща Божан Сиромахов е роден в близкия град Камено. Навремето фамилия Сиромахови са били собственици на мелницата там. Гордея се с рода си", казва бившият водещ, който идва на бял свят в столицата.

"Имах късмета да се родя в семейство на будни, четящи хора. Мама и татко имаха огромна библиотека, апартаментът ни беше пълен с книги и аз растях сред тях. Така че книгите от най-ранно детство бяха естественият ми хабитат. Научих се да чета рано и като всички деца започнах с приказките на Шарл Перо, Братя Грим, Андерсен, историите на Шехеразада, преразказани от Светослав Минков. Много обичах романите на Астрид Линдгрен и най-вече „Карлсон, който живее на покрива". Харесваше ми непочтителността на този „прилично дебел мъж в разцвета на силите си"."

Още като ученик в Националната гимназия за древни езици и култури се запалва по театъра и дори бяга от училище, за да гледа репетиции. Така ce запознава с най-известните актьори, сред които Велко Кънев. „Не се държеше като звезда. Изглеждаше като някакъв притеснен човек, който е влязъл в театъра за малко. Но винаги обръщаше внимание на това хлапе, което го разпитва за работата му. Може би защото и аз бях много смутен. Нашите притеснения се срещнаха. Разказвал ми е, че след като изиграл десетки роли в театъра и киното, Кеворкян го поканил да бъде „Събеседник по желание" във "Всяка неделя". След интервюто му се обадила майка му от Елхово и му казала: Веле, мама, ти беше при Кеворк! От това по-нагоре, какво?".

Помня, че много се смяхме на тая история. Но тя всъщност е тъжна. Тя е знак, че нещо сме объркали в ценностите си, щом едно интервю „по телевизора" може да е по-важно за обществото от десетки великолепни роли в киното и театъра", спомня си Иво.

Закономерно продължава образованието си в театралната академия, където се сближава изключително много с Иван Ласкин. "Във ваканцията между първи и втори курс си счупих крака и трябваше да остана няколко месеца на легло. Иван идваше всеки ден да ме види. Един ден пристига и ми носи една голяма диня, Казах: Ванка, благодаря ти, ама що си харчиш парите за дини?". А той вика: "А, нищо не харча, просто бягам по-бързо от зарзаватчията", разказва за приятелството си с мъжа на Алекс Сърчаджиева Сиромахов.

Ласкин му става кум заедно с тогавашната си съпруга Хилда Казасян. Жената на бившия телевизионер, която се казва Зорница, е собственик на туристическа агенция, за която й помага единият от синовете на семейството - Мартин. Другият, Борис, завърши журналистика в Англия, но от 2022 г. живее в Германия, където се занимава с телевизия.

Баща му като млад режисьор поставя "Макбет" в театър "Зад канала" с участието на Георги Русев. „Спомням си, че на първите репетиции изпитвах толкова силно страхопочитание към него, че дори не смеех да го погледна в очите. Чувството е като да застанеш пред готическа катедрала - притихваш и се чувстваш малък и незначителен. Гочето усети, че се притеснявам от него и веднага пусна няколко от неговите прочути шеги, за да скъси дистанцията. Когато се шегуваше, изражението му винаги оставаше сериозно, с каменно лице, както казват англичаните. Само игривите пламъчета в очите го издаваха, че се забавлява.“

В гимназията Сиромахов е съученик с Тошко Йорданов и Росен Петров. Тримата сформират ядрото сценаристи в „Шоуто на Слави", но за разлика от Тошко, Иво няма никакво намерение да гради политическа кариера.

„Моето условие да работя, след като беше създадена партията - аз очевидно съм извън нея, нито членувам, нито споделям нейните цели и идеали (идеали го казвам с лека усмивка, защото идеали тук не виждам) е, че ще имам пълна свобода. И съм я имал до петък", уточни Сиромахов. На 10 октомври той за последно води „Шоуто на Слави", а само десет дни по-късно започва да преподава на учениците си тайните на доброто писане.