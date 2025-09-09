ИЗПЛАКНЕТЕ ОКОТО! Ето ги миските на 2025 година

Бум на конкурсите за красота има и тази година. Момичета от всички краища на България се впускат в надпревари по хубост, за да сложат корона на главата си.

Критериите на отделните конкурси са доста различни, но в повечето случаи са свързани не само с външността, но и с талантите на участничките.

Изборът на "Царица Роза" в Казанлък е част от програмата на Празника на розата и се провежда всяка година от 1968-а насам. Тази година победителка стана Мария Шамбурова, като беше избрана на 15 май. Възпитаничката на математическата гимназия в Казанлък се занимава с народни танци и обича да рисува. Короната й бе връчена от кметицата на община Казанлък заедно с билет за посещение на Япония. След церемонията Мария разказа за емоциите и приоритетите си: "Тази корона беше моя мечта, за мен е огромна чест и отговорност да я нося. Поставила съм си за цел да пазя традициите на града, те са прекрасни. Призовавам хората да обичат своя роден дом", добавя Шамбурова.

Мария Шамбурова получи билет за Япония

Фестивалът на киселото мляко в родопското село Момчиловци също пази традиции, има си и своя кралица - Добринка Костадинова. Девойката бе избрана за "Мис Родопи - Кралица на киселото мляко" на 30 август. Родопчанката е на 18 години, студентка в Медицински университет в Пловдив. Една от нейните задачи е да пази културата и традициите на региона и да ги популяризира. Добринка получи 3000 лв. и пътуване до Китай, а общият награден фонд беше 8000 лв. Фестивалът имаше много разнообразна програма - музикални изпълнения, изложения на производители и детски работилници. Присъстваха специални гости от Китай, които също се включиха.

Добринка е кралицата на киселото мляко

Когато става дума за победи в конкурси за красота, впечатление прави Светлозара Димитрова от Русе. Тази година е особено успешна за нея. През август хубавицата спечели множество награди. Носителка е на титлите "Мис Топ лице на Варна 2025," "Мис Топ лице на Добрич", "Мис Топ лице на Шкорпиловци" и "Мис Балчишко лято". Освен с отличията си от конкурси Светлозара стана популярна и със стихотворенията си, посветени на Лили Иванова. Миската споделя, че естрадната прима е неин идол

Светлозара разби конкуренцията по морето

В Северозапада също имат награди за най-големите красавици. Тази година Ралица Кирилова се окичи с титлата "Мис Северозападна България". Изданието се проведе под надслов "Да се срещнем на село". Целта на тази по-различна тема е да се покаже, че българското село е двигател за много успешни хора. Това е и причината Ралица да участва. 18-годишната хубавица е най-младият фермер в региона. С родителите й отглеждат стадо биволи в родното им село Крива бара, област Монтана. Животните присъстват и на фотосесията, с която тя се явява. Ясно се вижда привързаността и обичта на момичето към тях.

Ралица Кирилова е свързана с отглеждането на биволите

Друг интересен конкурс, който се проведе в началото на годината, е "Мисис Баба". Маргарита Петева спечели одобрението на журито. 61-годишната дизайнерка блесна с отлична физическа форма и разнообразни интереси. Дамата споделя, че най-щастливи от нейната победа са били внуците й, непрекъснато я питали за короната.

Дизайнерката Маргарита Петева е най-красивата баба

"Животът не свършва, когато станеш баба или си преминал 60. Толкова е прекрасен! Трябва да държим детето в себе си и да не го пускаме да си отива", споделя с усмивка Маргарита.

Целта на организаторите е да представят съвременния образ на бабата от XXI век. Да покажат динамичните и поддържани жени, които имат личен живот и не спират да се развиват, за да се превърнат те в обект на подражание. Тази година са кандидатствали 60 жени, 15 от тях са достигнали до финалния етап. Организаторите споделят, че повечето дами са записани от внуците си.