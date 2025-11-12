Изрязаха половината черен дроб на Меги Дерм (ВИДЕО)

Зоолюбителка №1 на България - Миглена Дерменджиева - Меги Дерм, преживя вчера тежка операция, писа „България Днес". Блондинката се е разделила с половината си черен дроб след хирургичната интервенция в клиника в Хамбург, където дълги години въртеше бизнес със заведения.

Дерм помести и снимка от болничното си легло веднага след операцията. „Бог ме обича! Оцелях и този път! Отрязаха ми половината черен дроб, но с времето ще се възстанови“, написа под кадъра създателката на един от най-големите частни приюти За бездомни животни у нас, без обаче да скрие, че, „при това заболяване, за жалост, много хора не оцеляват“.

Под фотоса на лежащата с измъчено лице любителка на животните нейни приятели и фенове са изпратили стотици пожелания за бързо възстановяване и пълно излекуване, а тя намира сили да им благодари.

Дерменджиева го закъса със здравето още през пролетта. През април тя претърпя първата хирургична интервенция, но за съжаление, през лятото състоянието й се влоши. Това обаче не й попречи самоотвержено да спаси живота на питомците си по време на пожарите, обхванали и родния и Ямболски край, където се намира приютът.

Туморът на щитовидната жлеза на Дерм бил открит при изследване, наречено сцинтиграфия. „За тази процедура се инжектира радиоактивно вещество във вената на пациента“, уточни зоолюбителката. След като образуванието е премахнато, Миглена бе налегната и от други болести.

„Животът всеки ден ни поднася изненади, понякога не толкова приятни... Започнаха се прегледите и изследванията за следващия появил се проблем. След оперативното отстраняване на тумор на паращитовидната жлеза кошмарът ми продължава с голяма киста в черния дроб и кръвоснабден възел в матката“, сподели през септември Дерменджиева. Тогава тя се обърна към феновете си да й стискат палци да й се размине без операция. Уви, консервативното лечение, за което тя се е надявала, че ще й помогне, не е довело до оздравяването й и се е наложило вчера да легне под ножа.

Меги Дерм обаче не пояснява дали кистата в черния й дроб, заради която са отрязали половината от този жизненоважен орган, се дължи на тения, прихваната покрай грижите й за стотината животинки.

Блондинката твърди, че те са били обезпаразитени и ваксинирани и редовно преглеждани от ветеринар. В коментар към снимката й на болничното легло потребител/и/ на социалните мрежи, представени като семейство Кичокови, са написали точно това. „Може да греша, но кучешката тения е опасна точно за тези органи - черен дроб. Извинявам се, ако ви засягам, но това е лично мое мнение“, уточнява виртуалният последовател на Дерм.

Така или иначе, до лятото Меги сама хранеше и чистеше на четириногите обитатели на приюта, разчитайки само на помощта на майка си. През лятото тя вече обяви, че е наела помощничка, но финансирането, което получавала, било недостатъчно както за поддръжката на приюта, така и за заплата на персонал.