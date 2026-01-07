Илия Георгиев, който пребори смъртта! Гласът на "Биг брадър" е глас на десетилетието

Гласът на "Биг брадър" Илия Георгиев започна ударно новата година - спечели наградата за глас на десетилетието.

ВИП наградата е "Войс оувър артист на десетилетието", а отличието идва в момент на ренесанс за Илия, който живее втори живот след тежък здравословен проблем. По време на участие в родния Велико Търново Илия получава стягане в сърцето и болки в гърдите. Диагнозата е дисекация на аортата и след животоспасяваща 9-часова операция в плевенска болница дългогодишният радиоводещ, артист и глас зад кадър на някои от най-рейтинговите телевизионни риалити формати - "ВИП брадър", "Биг брадър", "Денсинг старс" и "Стани богат", е спасен.

Илия Георгиев започна 2026 г. с голямо признание

"Благодаря на Бог, че когато се борех за живота си, ми даде шанс да живея. Няма да спра да благодаря и на медиците от кардиохирургията, благодарение на които моята мисия продължава. Това признание - глас на десетилетието, означава много за мен! Когато името ти има добавена стойност и тежест, каквато и тази награда, това означава, че си свършил добра работа", споделя Илия Георгиев.

През годините Георгиев навлиза ударно и в киното, като се снима в "Под прикритие", "Откраднат живот", "Аферата Пикасо", "Борсови играчи", както и много реклами и продукции извън граница.

"През годините успях да превърна гласа си в продукт, лицето в марка, а името в бизнес. Имам любима фраза: "Когато класата срещне стила, се ражда съвършенството", споделя още Илия.

Коледните празници Георгиев прекарва с най-близките си хора, докато новата 2026 г. посрещна като водещ в изискан паркхотел в Сандански.

"През новата година оставям нещата да се случат по естествен път без конкретни цели. Това е и част от моя характер. Моето верую е не на всяка цена да съм на първо място, а да знам моето си - там, където имам тежест и стойност като артист и изпълнител. Пожелавам на себе си и целия български народ здраве, а поизгубените доброта, уважение и смирение да ги възвърнем през 2026-а", споделя още Илия Георгиев.