Последни
Популярни
Горещи

Илия Георгиев, който пребори смъртта! Гласът на "Биг брадър" е глас на десетилетието

https://hotarena.net/laifstail/iliya-georgiev-koyto-prebori-smartta-glasat-na-big-bradar-e-glas-na-desetiletieto HotArena.net
Румен Димитров
553
Илия Георгиев, който пребори смъртта! Гласът на "Биг брадър" е глас на десетилетието

Румен Димитров
553

Гласът на "Биг брадър" Илия Георгиев започна ударно новата година - спечели наградата за глас на десетилетието.

ВИП наградата е "Войс оувър артист на десетилетието", а отличието идва в момент на ренесанс за Илия, който живее втори живот след тежък здравословен проблем. По време на участие в родния Велико Търново Илия получава стягане в сърцето и болки в гърдите. Диагнозата е дисекация на аортата и след животоспасяваща 9-часова операция в плевенска болница дългогодишният радиоводещ, артист и глас зад кадър на някои от най-рейтинговите телевизионни риалити формати - "ВИП брадър", "Биг брадър", "Денсинг старс" и "Стани богат", е спасен.

Илия Георгиев започна 2026 г. с голямо признание

"Благодаря на Бог, че когато се борех за живота си, ми даде шанс да живея. Няма да спра да благодаря и на медиците от кардиохирургията, благодарение на които моята мисия продължава. Това признание - глас на десетилетието, означава много за мен! Когато името ти има добавена стойност и тежест, каквато и тази награда, това означава, че си свършил добра работа", споделя Илия Георгиев.

През годините Георгиев навлиза ударно и в киното, като се снима в "Под прикритие", "Откраднат живот", "Аферата Пикасо", "Борсови играчи", както и много реклами и продукции извън граница.

"През годините успях да превърна гласа си в продукт, лицето в марка, а името в бизнес. Имам любима фраза: "Когато класата срещне стила, се ражда съвършенството", споделя още Илия.

Коледните празници Георгиев прекарва с най-близките си хора, докато новата 2026 г. посрещна като водещ в изискан паркхотел в Сандански.

"През новата година оставям нещата да се случат по естествен път без конкретни цели. Това е и част от моя характер. Моето верую е не на всяка цена да съм на първо място, а да знам моето си - там, където имам тежест и стойност като артист и изпълнител. Пожелавам на себе си и целия български народ здраве, а поизгубените доброта, уважение и смирение да ги възвърнем през 2026-а", споделя още Илия Георгиев.

Тагове:
Още от Лайфстайл

3 Коментара

17.05.1976г.

преди 43 минути

Да. Защо Надежда Дойчева защо ми причиняваш това зло.

Коментирай

Йешуа

преди 41 минути

!!! Nadezhda Doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Хрисимата МАНГАЛКА Надежда Дойчева.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 39 минути

Клане със секира за Грознио Урунгел и Плешо президенто румен радев. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.