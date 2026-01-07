Андреа твърдо "за" еврото: Цените са адекватни, но някои трудно понасят промяната

Калин Терзийски вижда увеличение навсякъде, Панайот Панайотов се интересува само от любов и жени

След години на дебат въвеждането на еврото в България навлезе в практическата си фаза, като очакванията за по-голяма икономическа предвидимост, улеснение както за бизнеса, така и за потребителите и по-ясни правила са част от ефектите, които се очаква да донесе промяната у нас. Така ли мислят обаче популярните личности в България, звъннахме да проверим.

Боян Биолчев Снимка: Архив

"Няма връщане назад. Пътят на България е този, а моментът е исторически. За еврото няма какво да се изказвам, хората знаят позицията ми. Само кварталният не се е изказал по темата. А и, честно казано, какво пък толкова е станало? Това е бъдещето."

Това каза журналистът и бивш политик от СДС Асен Агов, който е наясно с ползите от всичко, което ни се случва: отпадане на валутния риск, ниски лихви по кредитите, достъп до европейските пазари. Дали цените са поскъпнали или не, обаче журналистът легенда не е забелязал. "Не мога да го твърдя, може би има статистика", смята той.

Асен Агов Снимка: Архив

И да, според нея хранителните стоки у нас поскъпнаха с 0.5%, като най-чувствително е повишаването при основните зеленчуци, както и при киселото мляко, показват данните в бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. За сметка на това поевтиняват прясното мляко и кравето масло. Цената на замразеното пилешко месо е паднала също до 3,52 евро за килограм. Цената на яйцата също е надолу 2,33% до 0,21 евро за брой на едро.

Панайот Панайотов Снимка: Архив

С влизането на България в еврозоната се наблюдават вече и опити на търговци да спечелят в дните на първоначална адаптация на купувачите. Това се изразява в леко или направо двойно повишаване на цените, най-вече в онлайн пазаруването. Затова съобщи изпълнителният директор на Българската национална асоциация "Активни потребители" Богомил Николов пред Нова телевизия. Според него подобни практики са "автогол" за търговците, тъй като потребителите просто ще спрат да купуват от тях. Той припомни, че всяко необосновано повишение на стоки може да бъде санкционирано с глоби до 50 000 евро.

"Да ви кажа, аз не виждам огромно увеличение на стоките като цяло. Всичко е адекватно, просто някои от българите не могат да приемат промяната. Промяната е труден прелом в живота на всеки, без значение дали личен или обществен такъв. Но тя е задължителна, защото без нея няма растеж", смята и попфолк певицата Андреа.

На същото мнение е и писателят Боян Биолчев. "Не съм забелязал растеж на цените, тъй като съм си купил достатъчно храна преди Нова година с левчета. Колкото до това защо част от нашенците са несъгласни с влизането на еврото, обяснявам си го с това, че на българина или нещо му е малко, или все му пречи. Доволство няма за масираната колективна глупост. А това, че светът е достигнал преди толкова много години до обединение като съюзите между държавите за по-доброто на хората, е трудно да се обясни на някои", смята бившият ректор на СУ.

С усмивка на уста и добро настроение посреща еврото и легендарният ни изпълнител Панайот Панайотов. "Жена ми пазарува и не мога да съм точен в изчисленията си, в нея са парите. Нищо не съм пазарувал аз след Нова година, освен че съм си купувал вестници и кафе, а те все още са на същите цени. Виждам и че колеги вече имат песни за еврото, но няма да направя такава. Аз се интересувам само от любов и жени, нищо друго не ме интересува, еврото пък съвсем", смее се изпълнителят на "Искаш огън да ти дам".

За голяма част от потребителите също не е ясно дали все още има покачване на цените след влизането на еврото, защото пазаруват с карта. "Аз съм от тези хора. И затова не мога още да забележа голяма разлика", казва актрисата Албена Павлова. Колежката й Стефания Колева пък се израдва на ресто от касиерка и в двете валути - в лева и в евро. "Чувствам се като човек, който минава границата без паспорт", смее се Стефания.

Писателят и психиатър Калин Терзийски, който в момента се занимава с рисуване и продава картини, обаче е на друго мнение. "Разбира се, че цените са вдигнати и това не ми харесва. Майката на жена ми обаче каза - може и да е за добро. Добро за кого? Огледах десет магазина и десет заведения за бързо хранене - цените бяха с около 40% по-високи, качих се на такси - там също. Припомних си - при свободните народи още от средновековието поскъпването с 5% е водило до грабване на секирите и косите и старите сабли. Ние обаче се справяме и казваме - може и да е за добро. Така сме казвали и при идването на турците с ятаганите, и на руснаците с танковете - така е, не сме народ, а мърша", заключва тъжно Калин Терзийски.