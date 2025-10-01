Какво стана с косата на Енджи Касабие?

Енджи Касабие изненада всички с напълно нова визия – само за минути тя се появи с модерен бретон, който преобрази цялостното ѝ излъчване. Но как е възможно това, без да се реже и косъм от косата?
Тайната е в удълженията със стикери, поставени в салон “Магама”. Благодарение на тях, за по-малко от 10 минути, Енджи се сдоби с бретон, който изглежда естествено и стилно.
Естествен цвят, естествен ефект
Избрахме нюанс, който е идентичен с цвета на нейната собствена коса, за да бъде визията напълно хармонична. В салон “Магама” предлагаме разнообразие от цветове и дължини, така че всяка дама може да открие своя идеален тон.
Бърза промяна – страхотен ефект
Само с няколко стикера се постига пълна трансформация – без ножици, без риск и без чакане. Това е най-лесният начин да имате нова прическа, когато ви се прииска промяна.
Всички варианти на стикери и кичури за удължаване ще откриете в салон “Магама”, София, ул. Дамян Груев 46.
Салон “Магама” – красотата започва тук.
magama.org
magama-shop.com