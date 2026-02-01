Камен от „Мамник“ правил фокуси в дискотеки

„Тоя актьор толкова добре си играе ролята, че ми е адски противно да го гледам“, „Играе органично, че все едно си е такъв в живота“, „Браво! Най-трудни за изиграване са именно гаднярите“. Мечта за всеки актьор е да прочете толкова мили коментари за себе си, а Йордан Ръсин е засипван с такива още от първи епизод на сериала „Мамник“, който върви по БНТ.

Екранният Камен Почекаин – полицай в позападнал пограничен район, отдавна се изявява на театрална сцена и пред камера. Носител е на няколко отличия, но едва в последните години кариерата му е в постоянен възход. Преди това актьорът, който е завършил НАТФИЗ през 2012 г., премива през доста труден период, в който се принудил да работи като фокусник в дискотеки срещу символичен хонорар, за да закърпи криво-ляво бюджета си. Йордан Ръсин даже на два пъти бил готов да се откаже от актьорството, но пък точно в тези моменти нови ангажименти го връщали към професията.

Йордан е от село Студена, Пернишко. Познава добре животът там, манталитета на хората, а и местният диалект не му е чужд. Тези детайли му помогнали да влезе по-убедително в ролята на неприятният, даже дразнещ зрителите, полицай Камен в сериала „Мамник“. След дипломирането си в НАТФИЗ, актьорът, който завършил класа на проф. Снежина Танковска, решил да работи на свободна практика. Успял, но само за две години, в които участва в 4-5 спектакъла в столични театри. Когато представленията започнали да падат от театралните афиши по различни причини, Ръсин се изправил пред вероятността да остане без работа. Затова преодолял желанието си да не е на щатно място и кандидатствал в няколко театъра. Само че в нито един нямало свободно място. За да подсигури бюджета си, загърбил професията и започнал да търси алтернативни професионални занимания.

И го открил. Той започнал да прави фокуси с карти в дискотеки, за което първоначално получавал мижави суми. С времето обаче му потръгнало, шоуто му се радвало на сериозен успех и започнал да изкарва доста добри пари. Актьорът успял да избута трудния период, а към края му получил покана от тогавашния директор на театър „Възраждане“ да играе на пробен срок от 2 години. Така че Йордан Ръсин не работел дълго като фокусник в дискотеки.

Тъкмо несигурността и трудностите, свързани с актьорската професия, включително и финансови, принудили актьора да се замисли дали да не поеме по друг път и по време на пандемията. Както много свои колеги, почти не работел. Притиснат от безизходицата, а и неизвестността докога този период ще продължи, актьорът започнал да си друга работа. Той даже бил решен да скъса с актьорството.

Това очевидно не се случило. Йордан Ръсин продължил да играе и след пандемията, но възходът в кариерата му не се случил от раз, а постепенно. Той е носител на отличието на името на покойния актьор Андрей Баташов, има две награди „Аскеер“ за поддържа мъжка роля, а миналата година получи приза и за водеща мъжка роля. Ръсин има и „Икар“ пак за водеща мъжка роля. Актьорът все още е в трупата на театър „Възраждане“, но играе на сцените и в други театри. Последно той блесна в постановката „Иванов“ по А. П. Чехов в театър „Възраждане“ в началото на декември миналата година. На 5 февруари пък ще се състои премиерата на моноспектакъла му„Викове от подземието“ по Ф. М. Достоевски в „Топлоцентрала”, като режисьор е Стоян Радев. Актьорът участва и във филма „Чамкория“ по романа на Милен Русков, който предстои да излезе. Режисьор е Виктор Божинов, който режисира и сериала „Мамник“. Филмът е заснет в по-голямата си част, но предстоят снимки и през пролетта.

Йордан Ръсин няма да стои без работа дотогава. Той все е зает с нещо, какъвто бил и дядо му Йордан, на когото е кръстен. Въпреки трудолюбието си обаче, актьорът не се поддава на илюзии, че скоро със семейството му, с което живеят на квартира, ще се сдобият със собствен апартамент. Жената до Йордан Ръсин е Златина Димитрова, също е възпитаничка на НАТФИЗ, но е завършила „Театър на движението“. Имат две деца – Александър, който вече е на 5 години, и Йоана, която е на 3.

В артистичните среди се говори, че преди да се залюби със Златина, Йордан бил гадже с нейна приятелка. Затова актьорът и бъдещата му жена първо били свързвани само от топла дружба. Отношенията им се задълбочили и прераснали в любов доста време, след като Йордан се разделил с приятелката на Златина.

Екранният „Мамник“ може да е израснал в малкото село Студена, но още като студент е видял свят. Йордан е участвал в много международни форуми, покрай които посетил Китай, Румъния, Германия, даже Перу. Актьорът видял езерото Титикака, Великата китайска стена, Забранения град, Кьолнската катедрала, но най-много се впечатлил от Мачу Пикчу. „Обожавам да пътувам. Смятам, че това са най-добре похарчените пари”, казва новия любимец на зрителите.