Киркоров си приписва успеха на Дара и ядоса феновете

Филип Киркоров отнесе сериозна вълна от критики заради изказванията си, че имал съществен принос за успеха на Дара с песента „Бангаранга“ на „Евровизия“. Мнозина го обвиняват, че се опитва да си присвои победата и вниманието около българската изпълнителка.

В социалните мрежи не липсват и иронични коментари. Част от потребителите се шегуват, че това бил едва ли не единственият случай, в който Киркоров успял да помогне на някого, особено в конкурса „Евровизия“.

По време на премиерата на филма „Майкъл“ в Русия, която там се състоя по-късно, Киркоров се разчувствал и разказал как Майкъл Джексън му подарил една от емблематичните си ръкавици. След това певецът обстойно коментирал и успеха на Дара. Той заявил, че много се вълнува от победата ѝ и непременно щял да дойде в „малката си родина“, както нарича България, макар че не уточнил кога.

Пред руския вестник „Газета“ Киркоров заявил, че неговият „дрийм тийм“ е помогнал на Дара, но самият той не успял да присъства на финала във Виена.

„Приключих вече с „Евровизия“. Благодарен съм на съдбата. Всичко, което направихме през последните 20 години, е ценен актив. Натрупахме огромен опит. Нашият дрийм тийм представи България и донесе победата на брилянтната Дара. За съжаление не можах да отида по политически причини“, казал той.

Думите му обаче предизвикаха нова вълна от негативни реакции в руските социални мрежи. Мнозина смятат, че певецът преувеличава ролята си и едва ли би имал реални пречки да пътува до Виена.

В последните дни Киркоров показва и новото си куче от породата бишон фризе. По думите му животното било с кралско потекло и било докарано специално от Ереван. Предците му печелили престижни киноложки изложби. Само преди няколко седмици певецът си взел и пудел.

Новият любимец носи името „Сирник“ – дума, която на руски обозначава сладкиш със сирене. Най-много на кучето се радвала дъщеря му Алла-Виктория.

Междувременно стана ясно, че „Бангаранга“ е дебютирала на 90-о място в класацията Global 200 на „Билборд“, която подрежда най-популярните песни в света според дигиталните продажби и стрийминга.