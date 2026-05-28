Векилска крие зетя! Кой е мистериозният мъж до дъщеря ѝ?

Телевизионната водеща сподели емоционален момент с дъщеря си Габриела, но продължава да пази в тайна самоличността на бъдещия младоженец. Сватбата вече се подготвя, а церемонията ще бъде в тесен семеен кръг и далеч от медийния шум.

„В Международния ден на семейството споделям съкровен момент – избираме сватбена рокля. Няколко месеца преди голямото събитие все още не ми се вярва, че малкото ми момиченце, с което израснахме заедно, създава свое семейство“, написа Векилска.

Тя не скри гордостта си от пътя, който е извървяла дъщеря ѝ Габриела. Младата жена е завършила Maastricht University – един от водещите университети в Европа, със специалност „Финанси“.

„Сам-сама, със собствени усилия, си проби път в една изключително конкурентна и безмилостна среда, където мнозина не издържат. И се върна у дома, за да работи и гради живота си тук“, споделя развълнуваната майка.

Докато пробвала ефирните бели рокли, Габриела трогнала Векилска до сълзи. „Мисля си как това крехко момиченце намери сили да премине през толкова трудности. И благодаря на Вселената за най-големия дар – спокойното щастие да виждаш, че си успял да отгледаш добър човек“, допълва тя.

Габриела е дъщеря на Векилска и бившия футболен национал Георги Донков. Красавицата навърши 31 години и се сгоди миналото лято. За разлика от популярните си родители, тя стои далеч от светските среди и избягва публичността.

Същото важи и за бъдещия ѝ съпруг, когото семейството пази далеч от прожекторите. Векилска засега не издава подробности за бъдещия зет, а според близки до фамилията сватбата ще бъде организирана на дискретна локация, далеч от любопитни погледи.