Константин БЕСЕН след обвиненията: Пиарът на Мими Иванова ме копира!

Радо Тушев измисли "Всички обичат Коцето" през 2017-а, те са го взели от мен, не аз от тях, категоричен е фолкаджията

"Не съм крал концепцията за концерта си от този на Мими Иванова! Дори не съм знаел, че е имало такъв. Ако има някой, който копира - са те."

Така завъртя колелото на обвиненията по свой адрес фолкзвездата Константин.

Само преди дни чалгарят бе замесен в музикална война, но не с някой колега от своя бранш, а с естрадната легенда Мими Иванова. Главен подстрекател се оказва не певицата, а нейният мениджър - Евгени Боянов. Според него Константин се вдъхновил от името на миналогодишния спектакъл на примата - "Всички обичат Мими", и затова кръстил своя по същия начин.

Евгени Боянов

"От месеци наред наблюдаваме агресивна рекламна кампания за концерта на Константин. В началото без име на събитието, без гости, без други екстри. Не ми се иска да вярвам, че този ход е вследствие на мижав интерес или творческо безсилие. Но не ми е за първи път - радвам се, че имитират мои идеи - значи им харесват. Да ми се беше обадил той или организаторът му, веднага щях да им предложа: "Всички чакат Константин", "Всички пеят с Константин" и куп производни", написа иронично в социалните си мрежи Боянов, който иначе желае успех на чалгаджията.

Пред "България Днес" Коцето за първи път проговори по темата:

"Пълни глупости! Още когато участвах във "ВИП брадър" през 2017 г., във визитката ми пишеше: "Всички обичат Коцето", по идея на Радо Тушев. Можем да върнем лентата още по-назад и да видим, че е имало и един много известен сериал "Всички обичат Реймънд". Не мога да повярвам, че на някого му е хрумнало такова нещо на главата" в недоумение е изпълнителят.

Коцето с ръка на сърце признава, че изобщо не е бил наясно с изявата на Иванова, която се проведе през април 2025 г.

"Моите най-големи уважения към кариерата и годините, но явно концертът й е бил някаква тайна и не го е знаел никой. Според мен пиарът се опитва да си вдигне рейтинга на мой гръб, понеже знае, че съм човек, за когото се гърми в социалните мрежи", предполага бившият на Райна.

Голямата Мими Иванова също не остана безучастна по темата, отсичайки пред вестника: "Не съм обидена на Константин! Даже ми е приятно, че някой е решил да ползва същото име, то не е патентовано. Въпреки че не съм фенка на жанра, той има една стара гръцка песен, която много харесвам. Желая му успех", завърши с позитивни чувства половинката на Развигор Попов.