Красавица от сцената скочи при времето

Куклената актриса Йоанна-Микаела: Не съм се отказала от театъра

Куклената актриса Йоанна-Микаела Димитрова е новото лице на времето в телевизия "България он еър". Макар да е само на 25 години, тя вече има богата творческа биография на театралната и музикалната сцена, както и в киното.

Красавицата има много таланти

Йоанна-Микаела е част от последния клас на доайена в занаята - проф. Румен Рачев в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", като завърши актьорство за куклен театър и магистратура "Образователен и терапевтичен куклен театър".

Тази година красавицата защити и втора магистратура - МИО в УНСС. "Все пак не съм се отказала от сцената", с усмивка споделя къдрокоската.

Камерата я обича

Кариерата й започва с участието в постановката "Пухеният" на Явор Гърдев, а по-късно стъпва и на сцената на Народния театър "Иван Вазов" в "Хъшове" на Александър Морфов.

От 2024 г. е артист-солист в Софийската опера и балет, където пее и играе в мюзикъли и оперни спектакли като "Матилда", "Вълшебната флейта" и "Лоенгрин".

Паралелно с театралната си кариера Йоанна-Микаела има участия в киното и телевизията - във филма "Последният вампир на София", сериала "Откраднат живот", музикални клипове и реклами. Носител е на множество отличия, сред които наградите "Студент на годината" и призове за актьорско майсторство и за постижения в културата.

И в униформа също е секси

Сега младата актриса влиза в нова роля - тази на водеща на прогнозата за времето. Красавицата има подкрепата на брат си - солистът в Националния музикален театър "Стефан Македонски" Георги-Маноел Димитров. Макар да имат различни интереси в сценичните изкуства, една е допирната точка, която ги обединява - мисията да развиват терапевтичен куклен театър за деца в България, който също няма да остане на заден план.