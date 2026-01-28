Красимир Аврамов: Мои колеги теглиха заеми, за да се явят на "Евровизия"

"Знам, че някои мои колеги теглиха заеми, за да се явят на "Евровизия." Това шокиращо разкритие направи първо за "България Днес" Красимир Аврамов. Човека глас каза още, че се възстановява успешно от проблемите с възпаления нерв на бедрото и кръста, заради което големият му концерт в НДК се отложи, и до месец по думите му ще бъде отново във форма.

Поп звездата споделя за проблем, който сякаш "се забравя" и от организаторите, и от изпълнителите, а той е от първостепенна важност - финансирането на участниците в "Евровизия". За щастие на него не му се е наложило да тегли заем, за да замине в руската столица през 2009 г.

"Всеки, който заминава за участие в "Евровизия", трябва да е много добре финансово подплатен. Това са полети, самолети, хотели, рекламни материали, хиляди, хиляди, хиляди евро... И за моите колеги започва едно ходене по мъките, търсене на спонсори, никой не им обръща внимание", възмущава се Красимир Аврамов.

Изпълнителят с уникалния фалцет е убеден, че в журито на българската селекция за "Евровизия" задължително трябва да участват и наши певци, които като него вече са участвали в най-престижния песенен конкурс на Стария континент.

"Те имат безценен опит като познаване на структурата, механизмите, изискванията, подходящото сценично и вокално представяне на конкурса, който ще бъде много полезен за кандидатите. А сега някои от членовете на журито изобщо не са в музикалния бранш", посочи певецът..

"От сегашните участници съм особено впечатлен от групата Innerglow. Те не са още много популярни, но пък са изключително свежи, с изключително цветно-готино-ярко представяне, без никакво напомпване... Може би защото са твърде млади и твърде иновативни, но те бяха естествени, бяха интонационно верни. Много приятно беше да ги слушаш. Харесва ми и самото им парче, което, разбира се, не е парчето им за "Евровизия", не скри предпочитанията си пред вестника Краси Аврамов.

Човека глас не спести и критиките си към сегашния български формат за участие и журиране в най-авторитетния песенен конкурс в Европа.

"Останалите участници не ме грабнаха с категоричност на изпълнение, на сценично поведение. Защото "Евровизия" не е само конкурс за песен, а и за индивидуалност. Трябва да си строго индивидуален като личност, като тембър на изпълнител, да ги заинтригуваш с нещо, с някаква идея в музиката... Давам пример с Елица и Стунджи. Те представиха нещо коренно различно от онова, което в "Евровизия" дотогава бяха слушали", подчерта Аврамов.

Той не се бои да бъде и публично самокритичен.

"Аз си имам моите забележки към начина, по който по онова време позволих някой да промени концепцията ми. И точно за тази песен - Illusion, с която участвах в Москва, аз имах едно виждане, други имаха друго - например за кокилите, и трябваше да направя един голям компромис, за който съжалявам и до ден-днешен. Наложиха го организаторите, тези, които бяха продуцентите... Всичко онова, което аз бях до онзи момент, трябваше да го пречупя и да направя нещо съвсем различно от това, което съм аз. Но съм на сто процента сигурен, че всеки артист трябва да прави само това, което душата и сърцето му искат", категоричен е най-известният фалцет в българската поп музика.