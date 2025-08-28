Край на слуховете: Емрах не се жени за балдъзата си, а за Айлян https://hotarena.net/laifstail/kray-na-sluhovete-emrah-ne-se-zheni-za-baldazata-si-a-za-aylyan HotArena.net

Не е фейк, малкият Стораро се задомява

Традицията ни повелява годежът да се организира и плаща от булката, затова няма известни на събитието, уточнява той

"Наистина се сгодих, не е фейк новина, както вече няколко пъти се предположи."

Това уточнява синът на Тони Стораро - Емрах Стораро, който цял ден приема пожелания за здраве, късмет и щастие на новото му семейство с Айлян.

Новината за годежа му не е със сестрата на Гюлджан, а с обикновено момиче,в което той се влюбил.Новината предизвика вълна от позитивни коментари от хора, които познават красивото момиче. "Прекрасно семейство са и родителите им, браво", щастливи са хората около Стораро.

Фики и жена му се радват на щастието им

По техните традиции годежът се организира и плаща от семейството на булката и се прави там, откъдето е тя. Когато има сватба, тогава и младоженецът, и булката канят всичките си роднини на голям купон, който продължава три дни.

Годежът на прекрасното семейство се е състоял в село Подайва, община Исперих, откъдето е семейството на Айлян.

Купонът е бил в шуменски ресторант, откъдето пък е семейството на Стораро.

22-годишният Емрах е екстремното дете на фамилията, но и много обичлив мъж, казват за него Азис и Софи Маринова, приятели на баща му. От фотосите и видеата, които изпълниха профила на Емрах, се вижда как той пристига, за да вземе любимата си Айлян, от дома й. На други феновете му проследяват как младото семейство пътува заедно с брат му Фики и съпругата му Гюлджан и по време на тържествения купон в ресторант в Шумен.

Младият фолкизпълнител очаквано беше заложил на елегантен костюм, а годеницата му се появи с пищна цветна рокля. Тя обаче не беше единствената, с която Айлян зарадва гостите, залагайки и на красив червен тоалет.

Младите бяха поздравени с изпълнения на брата и бащата на бъдещия младоженец Фики и Тони Стораро.