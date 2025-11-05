Крисия заби автопилота Никола Цолов! Двамата са лудо влюбени (СНИМКИ)

След дълго мълчание по темата „любов“, младата певица Крисия най-после призна – има мъж до себе си, и то не кой да е, а автопилотът и любимец на моторните среди Никола Цолов! Тя потвърди връзката си само часове след като Никола пусна поредица от любовни кадри в Instagram, на които двамата изглеждат повече от близки, пише Intrigi.bg.

В ефира на „Преди обед“ чаровната брюнетка сияеше от щастие и призна, че е влюбена. „Имам човек до себе си, изключително специален. Вълнуващо е бъдещето ни и се чувствам много горда с него“, каза тя, без да споменава името му – но с усмивка, която издаваше всичко.

Крисия дори прие с усмивка поздрави от водещите, адресирани лично до Никола Цолов – знак, че между тях няма какво да се крие. „Имаме много добра комуникация. Той е изключително интелигентен човек“, добави певицата, която очевидно е на крилете на любовта.

Новата връзка сякаш вдъхва втори живот и на кариерата ѝ – Крисия сподели, че мечтае отново да излезе на голяма сцена и не изключва участие в „Евровизия“, където преди 11 години записа златна страница за България в детската версия на конкурса.

Само часове преди признанието, „Българският лъв“, както наричат Цолов в моторните среди, публикува серия общи снимки с певицата – от фитнеса, от Испания, от Хелоуин партито им. На една от тях Крисия нежно се е облегнала на рамото му, на друга се държат за ръце.

Никола наскоро приключи връзката си с испанката Валерия Суарес, докато Крисия не бе имала официален партньор от години. Сега обаче и двамата изглеждат истински щастливи – любовта им е факт, и то на пълна газ!