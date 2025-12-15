Криско събра 1,2 милиона лева за центъра за деца: Пътят ще е дълъг

Рапърът Криско и неговата половинка Цвети публикуваха семейна фотография с децата, за да ознаменуват една година, откакто разказаха за техния син Дани, неговата съдба и създаването на фондация „Слънчеви деца 2024".

„През последните 12 месеца дадох по-голямата част от живота си, за да върви този проект напред. Със скромния ни екип направихме над 50 благотворителни мероприятия, успяхме да осигурим безплатно дентално лечение за тези деца в големите градове, безплатни рехабилитации в София, организирахме безплатни лагери, сега се подготвяме за Световното първенство по лека атлетика за хора със синдром на Даун, на което България ще е домакин за първи път!", споделя рапърът.

Главната цел на фондацията е да създаде център за интеграция на деца със специални потребности и да се построи сграда в София за тази цел, пише "Телеграф".

„От самото начало казах, че намирането на парцел ще бъде повратната точка по пътя, който искаме да извървим. Разбира се, това е и най-трудната част от уравнението до момента. Един парцел от няколко декара на хубаво място в София струва милиони. Ако трябва да събираме пари и за него, ще ни отнеме цял живот", казва Криско и издава, че парцел вече има. Той е 3 декара, на пазарна стойност над 1 милион евро, и е дарение от няколко бизнесмени - Мирослав Марков, Христо Илиев и Георги Георгиев.

"Това е най-благородната постъпка, която може да съществува и ще бъда вечно признателен за този жест на чиста човечност и добрина! Пътят няма да е кратък. Ще имаме около една година администрация, докато парцелът придобие разрешение за строеж, но вече посоката е ясна! Тук е моментът да помоля Столичната община да ни помага с бюрокрацията и да се движим бързо. Вярвам, че ще работим заедно за тази кауза!".

Криско споделя, че през изминалата година се е срещнал със стотици, а може и хиляди хора относно каузата. „Повечето помогнаха с чисто сърце, но не липсваха и хора с гръмки изказвания, които видяха възможност за страхотен ПР. Няма да навлизам в подробности, защото не искам да опорочавам по никакъв начин фондацията. Едно разбрах - в такива каузи може да различиш истински стойностните хора, което е прекрасно!".