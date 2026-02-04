Последни
Кристиан Кирилов: Рики Мартин ме гледаше право в очите, докато пееше

Румен Димитров
1197
Рики Мартин ме гледаше право в очите, докато пееше, разкри пред „Телеграф“ актьорът от култовия сериал на NOVA „София - ден и нощ“ Кристиан Кирилов.

Той присъства на първия за 2026 г. рецитал на латинозвездата в Дубай.

„Концертът беше в Абу Даби. Публиката беше много отбрана – само около 1000 души. Аз бях специално поканен на ВИП сепарета – те са към 20-30 места на първа линия, буквално на 2-3 метра от сцената. Беше много яко. Поздрави ме, аз го поздравих. Имахме очен контакт – постоянно ме гледаше, даже имам един клип как ме гледа право в очите, докато пее. Беше уникално. Видеото наистина е впечатляващо, защото ме гледаше почти през цялото време“, разказа  Крис. Той добави, че любимата му песен е една от емблематичните балади на певеца – Vuevle.

Пуерториканската суперзвезда Рики Мартин дебютира в Абу Даби на Saadiyat Nights. Носителят на наградите „Грами“ и „Латино Грами“ представи тридесетилетен каталог с многоезични хитове, от Livin’ la Vida Loca и The Cup of Life, до Maria и Vente Pa’Ca. Фестивалът включва доста амбициозна програма от 36 такива концерта през 2026 г. На 7 февруари на същото място ще пее Марая Кери, след това е Браян Адамс на 11 февруари, Шакира ще избухне на 4 април, Кристина Агилера е на 24 април, Хаузер – 2 май, а легендите от „Деф Лепард“ ще забият на 2 август.

