Крум Зарков се запознава с жена си Ирина в автобуса за Франция

Крум Зарков е надеждата, че ще изправи БСП отново на крака! През не чак толкова далечната 2017 г. Столетницата спечели над 955 000 гласа, за които дори електоралния феномен (поне според прогнозите) Румен Радев може да си мечтае. Днес социолозите дават на лявата партия под 4%, да се чудиш и маеш ще влязат изобщо в парламента. Такова падение в червените редици не помнят. Точно на младия социалист се падна трудния жребий да вади горещите кестени от огъня. В структурите на партията му гласуваха доверие точно за тази тежка задача.

Крум Зарков е пълен антипод на довчерашния лидер на БСП Атанас Зафиров. Интелигентен, диалогичен, умерен, юрист с експертиза, когото и от другите партии уважават. Това са и основните опасения срещу него в левицата – твърде близък е идеологически с „вечните врагове” от демократичния спектър.

Първото нещо, което Зарков направи, веднага го отличи от безхарактерния бивш лидер. Той категорично обяви, че ще социалистите ще подкрепят ветото на президента Илияна Йотова срещу недомаслените промени в изборния кодекс. Без хън-мън! Същият характер показа и когато напусна като секретар по правните въпроси бившия вече президент Румен Радев, когато той обяви, че иска референдум за еврото. „Това е противоконституционно”, простичко отсече Зарков, вдигна си чантата и си тръгна от „Дондуков” 2.

Соцлидерът е роден на 21 ноември 1982 г., но не е типичният скорпион. Шегува се, че хапе само, когато го настъпят. Израства в столичния квартал „Младост” в семейство от сой. Майка му е известната криминална и съдебна журналистка Ана Заркова, а баща му е уважаваният хирург д-р Костадин Зарков. Обаче не е висял нито по редакциите, нито по болниците, родителите му дават свободата да бъде, какъвто иска. Баща му определено е по-строг. По три пъти на ден го проверявал дали не е пушил цигари. Пък и имало защо, Крум е възпитаник на прословутата Френска гимназия в София, а там нравите са свободни. Цигари, биричка в междучасията, свалки с момичета. Умен е, обаче бунтар. Завършва със 150 неизвинени отсъствия. Смутни времена, сменят се по 5-6 даскали на сезон. Крум е цесекар момче. С другарите от тайфата по цял ден ритат мачлета. Доскоро соцлидерът още играеше футбол с приятели, но вече няма време за това. Обаче още вика за „армейците”.

„Играли сме на стражари и апаши и на фунийки. Крадяхме рейките от антените на хората, за да си правим тръби за фунийките. Не съм от поколението, което е израснало пред компютрите. Помня как повечето деца седяхме на улицата - нямаше още толкова коли”, връща лентата на спомените соцлидерът. Расте с „вулгарните романи” на Христо Калчев и криминалните статии на майка си Анна Заркова, която в онези години е водещ репортер на най-големия всекидневник „Труд”. Мутренски времена.

Зарков е потомствен социалист. Дядо му по майчина линия е генерал Леонид (Ленко) Кацамунски. Той е прокурор, началник на Главно следствено управление на МВР, зам.-директор на Народната милиция от 1981 г. до 1990 г. Ерудитът е от консултантите на култовия филм с Тодор Колев „Опасен чар”, братовчед на художника Йордан Кацамунски и също е доста умел с четката. Крум много цени опита му и с него често говорят за политика.

Като възпитаник на Френската гимназия Крум Зарков решава да продължи образованието си във Франция, и то не къде да е, ами в Сорбоната. Френският му куца, но младежът е упорит. Следва международно право, а дипломната му работа от магистратурата му в Сорбоната през 2007 г. печели голямата награда на Института по науки за отбраната на Франция. Даже бившият френски президент Никола Саркози не успява там. Когато го питат защо иска да учи право, къдрокосият младеж не е много добре с френския и отговаря простичко: „По семейни причини”. Много негови приятели не издържат на културния шок и се връщат в България.

Първата година и той е в дупка, бъкел не разбира от лекциите, но е инат и не се предава. Родителите му помагат с пари, но пак не стигат за живот в чужда държава. „Всички работехме по хотели и ресторанти”, спомня си с усмивка Зарков. За да се издържа, се хваща да бачка нощни смени в „Макдоналдс”. Колеги са му алжирец, мароканец и мавританец. Покрай тях научава малко арабски, стават добри приятели и дори още поддържат връзка. Есента пък се хваща като селскостопански работник и бере грозде в Бургундия за прословутото бургундско вино.

„Мисля, че в „Макдоналдс” ме научиха да работя. Дотогава не ми се беше случвало да се препитавам сам. Въобще не го приемах като падение, както подмятаха в България. Горд бях, че можех да подпомогна образованието си”, казва Крум. Никога не му е минавало и през ум да остане в чужбина, винаги е знаел, че един ден ще се върне и ще живее в България, въпреки че го изкушават с примамливи предложения за работа. Още във втори курс става отличник, амбициран е, защото франсетата гледат на балканците и източноевропейците твърде високомерно.

За Франция тръгва с приятели – пет момчета и едно момиче. Девойката е Ирина, залюбват се и по-късно се женят. Съпругата му е детски психолог. Има си свой кабинет, доста е търсена и често съветва Крум по въпросите на психическото здраве. От нея той има две деца. Синът Костадин, кръстен на баща му и по-малка щерка Лена, тя пък кръстена на дядо му Леонид (Ленко). Зарков е всеотдаен татко и възпитава децата си в цесекарски дух. Коцето тренира футбол и Крум редовно го кара и взима от тренировки. Гледа го с кеф как играе на терена и като всеки истински баща прави снимки. Малката Лена като всяко момиченце обожава плюшените играчки и татко Крум не отказва никога да купи ново попълнение за колекцията на своята принцеса.

Семейството му живее в аристократична кооперация на централния столичен булевард „Дондуков”. Тук се ширят на цели 155 квадрата. Купуват жилището преди пазара „да изригне”, теглят и кредит, който за 10 години погасяват. Зарков и близките му обичат разходките пеша в София.

През август 2022 г. стана служебен министър на правосъдието и ще се запомни като един от най-смислените хора на този пост. Като студент стажува в кантората на покойната адвокатка Рени Цанова. Зарков учи много от нея и цял живот ще й благодарен. Първата му по-отговорна работа е в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, известна тогава като комисията „Кушлев”. Зарков има огромна библиотека и често чете на дъщеря си. Поддържа и френския си с франкофонска литература. Любимите му моменти са със семейството, но партийните задачи все по-често го задържат на „Позитано” 20. А там в момента има много работа за вършене...

Убил ли е котката на Мая Нешкова?

Китната кооперация на бул. „Дондуков” 23, в която живее Крум Зарков като всяка стара сграда крие своите мрачни тайни. Там комшии са му голямата певица Мая Нешкова и съпругът й композиторът Кирил Икономов. Между Зарков и музикалното семейство избухна мегаскандал по тема, която е доста актуална и в момента – насилие над животни. Съпругът на Нешкова обвини социалиста, че е пребил една от седемте й котки. Случаят беше силно раздухан в медиите и дори бе обявено, че Зарков с изключителна жестокост е убил писаната Ади.

Е, оказа се, че котката е жива и след няколко дни лечение при ветеринаря отново си е у дома по живо, по здраво. Целият животински крими инцидент е изключително странен, а вината на соцлидера така и не бе доказана.

Оказа се, че едно от котенцата на Кирил Икономов се заклещило на вратата на семейство Заркови, която е от ковано желязо. Зарков излязъл, музикантът му се извинил и казал за положението на котето. През това време котето се измъкнало и влязло през отворената врата. Зарков тръгнал след него и уж с бой и ритници го изхвърлил през вратата. Икономов допълва, че котето е заведено на доктор, за което прилага епикриза и снимков материал. А политикът твърди, че не е насилвал животинката, само я изнесъл, защото тя скочила в легълцето на двегодишната му тогава дъщеричка. Според него дори котето било агресивно, дращело и хапело. „Не смятам, че вината е моя”, категоричен бе Зарков.

След скандалния случай Кирил Икономов и Мая Нешкова няколко пъти правиха публични изявления и нито веднъж не потвърдиха, че социалистът е посегнал на мацата. Очевидно е, че между тях има някакво съседско напрежение, но чак пък насилие над котки... Самият Зарков подчертава, че обича животните и гледа домашни рибки и дори котарак.