Кулинарката Лора от "Бон апети": Френски ресторант с две звезди „Мишлен" не ми хареса

Каролина Церовска
Мишленската звезда отдавна е приета като върховен знак за кулинарно съвършенство, но зад престижното отличие често стоят нюанси, които не се побират в една чиния или в броя на звездите до името на ресторанта.

За това говори откровено Лора Найденова човек, който не просто дегустира, а преживява храната по света, пише "България Днес'.

През годините чаровната готвачка от кулинарното шоу „Бон апети" е посещавала мишленски ресторанти и места, включени в гида, във Франция, Нидерландия, Турция, Швейцария, Сингапур, както и малки бистра, които доказват, че добрата кухня невинаги се крие зад тежки покривки. „Била съм и във френски ресторант с две звезди „Мишлен“, който не ми хареса особено. Не че нещо беше лошо, но имах завишени очаквания“, споделя тя пред „България Днес". И допълва:

„А и тук, в България, имаме също много добри ресторанти, готови сме за това отличие. Надявам се в близките години да го получим".

Сред най-силните й гастрономически спомени е малко бистро в Париж, включено в гида „Мишлен“.

„Сервираха ни трюфелчета - нещо съвсем обичайно, но начинът на приготвяне е безкомпромисен“, споделя Лора с усмивка. Именно такива места според нея показват истинската философия на „Мишлен“: „Качествените продукти, техниките, обслужването - това е голямо кълбо от фактори, които трябва да се навържат, за да бъде едно място за хранене високо оценено“.

В Амстердам Лора посещава мишленски ресторант със собствена оранжерия, разположен в парк. „Там отглеждаха сами голяма част от продуктите си. Менюто е сезонно, семпло и много вкусно. Продуктът е изваден на пиедестал - дори самите гъби с масло, които ти поднасят, са божествени“, спомня си лъчезарната готвачка.

Найденова споделя, че у нас вече има примери за висококласна гастрономия, които заслужават внимание и уважение.

