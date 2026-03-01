Би Ти Ви отложи новия си сериал от страх

В Би Ти Ви явно съвсем са изгубили вяра, че могат да се преборят за зрители с Нова телевизия, и започнаха да отлагат проекти от страх, че никой няма да ги гледа. Секирата удари най-тежко новия сериал „Вяра, надежда, любов”. Рекламата му започна още в новогодишната нощ, а първият епизод трябваше да се излъчи на 20 февруари. Плановете обаче се промениха в последния момент и вече не е ясно какво ще стане с продукцията. Медиата се гаври със зрителите – първо обявява сериала, а след това тихомълком го сваля, без да даде обяснение какво се случва.

„Вяра, надежда, любов” първоначално се рекламираше дискретно с абревиатурата „ВНЛ”, като не беше ясно точно за какво става въпрос. Явно идеята беше да се натрупа обществено любопитство по темата. Първото видео, свързано със сериала, се появи през новогодишната нощ – ехография на човешки зародиш, върху която се изписват трите букви: ВНЛ. След седмици от телевизията разкриха, че пускат нов сериал, който ще се казва „Вяра, надежда, любов”, а действието в него се развива в АГ болница. В продукцията са ангажирани утвърдени актьори като Албена Павлова и Антоанета Добрева-Нети, но и лица, които тепърва ще се налагат като звезди, сред които са Даниел Върбанов, Пламен Димов и Калоян Трифонов. Появиха се билбордове с реклами на сериала, на които пишеше, че тръгва от февруари. На 6 февруари Би Ти Ви разпространи програмата си за новия, пролетен тв сезон, в която беше отбелязано, че „Вяра, надежда, любов” тръгва на 20 февруари (петък), като ще се излъчва и в събота и неделя (съответно 21 и 22 февруари) от 22 часа.

Какво стана на практика? На 16 февруари по Нова телевизия тръгна 14-ия сезон на абсолютния хит „Като две капки вода”, регистрира пореден рекорд – над 50 на сто пазарен дял – и от Би Ти Ви, които дори не си направиха труда да конкурират шоуто с оригинална продукция, явно се стреснаха. На следващия ден в ефира на Нова излезе 8-ият сезон на „Хелс Китчън”, който също се оказа по-успешен от „златната кокошка” на Би Ти Ви – „Ергенът”, с 12,4 на сто сред най-интересните за пазара зрители на възраст между 18 и 59 години. В телевизията явно са били в много силен шок от резултатите, защото в последния момент се отказаха да рискуват останалите си проекти този сезон, поставяйки ги в конкуренция с такива фаворити.

Най-потърпевш се оказа сериалът, който беше оставен на изчакване. Вместо да пробват силата на и без това заснетата и готова продукция, от телевизията я спряха и започнаха да облъчват аудиторията с ежедневни епизоди на „Ергенът” – най-гледаното си риалити. Скандалното шоу излезе с извънредни епизоди и в петък, и в събота, а в неделя Би Ти Ви излъчи филма „Барби”. Междувременно по билбордовете на „Вяра, надежда, любов” думите „От февруари” се смениха със „Скоро”.

Това не се случва за първи път в тази телевизия. Същата съдба сполетя сериала „Скъпи наследници” преди 10 години във време, което беше по-добро за рейтинга на Би Ти Ви в сравнение със сега. Комедията с Орлин Павлов и Даяна Ханджиева беше заснета и подготвена за излъчване, а след това започнаха непрекъснато да я отлагат, най-вероятно от страх, че може да свали рейтинга. Тогава телевизията не залагаше на риалитита в праймтайма, а на турски сериали, които всички с нетърпение чакаха да свалят от най-гледаното време. Ако знаеха, че ще ги заменят с „Ергенът”, вероятно биха избрали турските сапунки, но това е друга тема. По Нова в същото време вървеше българският хит „Откраднат живот”. Явно в Би Ти Ви не вярваха, че „Скъпи наследници” може да го бие, затова след няколко отлагания решиха да го излъчват не в най-гледаното време след централните новини, а от 18 часа, когато много хора още са на работа. За да оправдаят действията си, обявиха, че това е разширяване на праймтайма, който вече нямало да започва в 20 часа, а в 18.00.

По този начин Би Ти Ви обрече на нисък рейтинг продукцията си „Скъпи наследници”. Сега пък програмира „Вяра, надежда, любов” от 22 часа. В екипа на сериала вече се нервират, че може да ги сполети съдбата на предшественика им.