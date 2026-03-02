Силвена Роу не трепна от бомбите в Дубай! Евгения Борисова спи в паркинг

Поне 1000 нашенци се оказаха блокирани в Обединените арабски емирства и други държави в Персийския залив. При затворени летища и липса на изход наши спаха в подземни гаражи и бомбоубежища под обстрела на ирански ракети и дронове.

„До 3 часа сутринта бяхме в бомбоубежище. имаше силни гърмежи“, разказа за „Телеграф“ бившата шефка и настоящ член на Надзорния съвет на Банка ДСК Виолина Маринова, която бомбите завариха на екскурзия със съпруг, дъщеря и зет в Дубай. По думите и противовъздушната охрана работи много добре. „Разбиват ракетите и падат само отломки. Вражеските ракети ce прехващат и разбиват над морето, но се случва отломки да ударят някой хотел", описа ситуацията Маринова. Полетът й на обратно е на 4 март, но не се знае дали летищата ще са отворени, пише "Телеграф".

В събота вечерта наши сънародници 4 часа бяха блокирани в самолет на летището в Дубай в очакване на разрешение за излитане, което така и не дойде. „На всеки двайсет минути получавахме информация, че все още сме в изчакване. Само няколко часа ни деляха от това да успеем да излетим за България, но така и не успяхме", разказа социалният предприемач Йоана Колева. "Няма яснота кога ситуацията ще се нормализира. Настанихме се в хотел. Опитах се да се свържа с консула, в случай че при първа възможност за въздушен прозорец бъде организирано изтегляне на български граждани, но засега не успях да установя контакт", добави Колева, която предупреди последователите си в социалните мрежи, че има голяма вероятност скоро да не се завърне в България.

Туроператори

40 наши са блокирани на пристанището в Дубай на круизен кораб, който не може да отпътува заради затварянето на изхода на Персийския залив към Индийския океан. "Информирали сме МВнР. В момента, в който въздушното пространство бъде отворено, ще бъде организирано извозване на туристите обратно до България. Туристите имат осигурена храна и интернет връзка. Следим развитието на ситуацията и ще реагираме спрямо нея", обявиха от туроператора "Аполо". Същевременно гневни роднини на туристи на друг туроператор изразиха възмущението си от липсата на информация.

"Пиша този отзив с огромно разочарование и отношението и липсата на отговорност от страна на Туристическа агенция „Бохемия" към техните клиенти и нашите близки, които попаднаха в кризисна ситуация в ОАЕ Дубай. Нашите близки бяха принудени да прекарат от 7:00 ч. сутринта до 19:30 ч. вечерта на летището, чакайки евакуация, без информация и без съдействие от туроператора, на който са се доверили. Които същевременно не отговарят на служебните си телефони и имейли!", избухна Аида Иванова, чиито роднини са били блокирани в Дубай.

Същевременно оптимистичен тон поддържаше риалити готвачката Силвена Роу. „Искам да ви кажа ясно - ситуацията е спокойна и под контрол. Местните власти са напълно информирани и действат професионално, а животът продължава с обичайния си ритъм. Да, полетите ca временно спрени - нормална и отговорна мярка за сигурност. Дубай остава символ на сила, стабилност и светлина", обнадежди последователите си майсторката в кухнята.

Не така виждаше ситуацията дизайнерката Евгения Борисова. „В момента за първи път в Дубай има сигнализация за опасност. Пуснаха alert на телефоните. Евакуирахме се към подземни паркинги. Никаква информация или подготовка за такъв случай. Хаос и неведение. Спим в гаража. Бог да ни пази“, изля душата си Борисова в социалните мрежи.