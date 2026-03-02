Тити Папазов РАЗТЪРСИ: Бомба удари на 500 м от мен!

Президентът на баскетболния клуб "Левски" Константин Папазов ще се опита да напусне размирния Израел. Той предприема опасно пътуване по суша до най-южния курорт Ейлат, оттам през Червено море по вода до Египет, където трябва да хване самолет до Гърция. „България Днес" се свърза с Тити, който точно в този момент се готвеше да напусне бомбоубежището, в което се крие.

„В момента се намирам в луксозен комплекс на около 60 км на север от град Тел Авив. Сега е сравнително спокойно и поемаме на юг към Египет. Там се намира единственото летище, от което все още излитат някакви полети. Ще се придвижваме по суша с автобуса на баскетболния "Апоел" (Тел Авив). Целта е да стигнем до Ейлат, помня, че това беше любимият курорт на Мъри Стоилов и често провеждаше лагерите на „Левски“ там. След това през Червено море трябва да влезем в Египет. Оттам можем да хванем самолет до Атина и след това до София", обясни Тити за предстоящото рисково придвижване.

Ако всичко е наред, той трябва да се прибере в България още днес. Папазов попадна в капан след старта на военния конфликт между Иран, от една страна, и САЩ и Израел, от друга, в събота. Той първоначално се евакуира в защитено съоръжение на четири нива под земята заедно с треньора на "Апоел" Димитрис Итудис.

„Мощна бомба тресна на 500 метра от нас. Но да ви кажа хората в България повече се притесняват, отколкото тези тук. Посланичката ми се обади, организирано е за всички българи да се помогне, ако се наложи. Хората в Израел го приемат по-философски, явно ментално са свикнали на такава военна ситуация", разказа от горещата точка басектболният специалист.

„За жалост, в 21-ви век не е нормално да се водят такива войни. Господ ни е дал глава, с която да мислим по добронамерен начин. Явно за някои обаче финансовите стимули са над човешкия живот. Знаете ли, че само транспортът на всички военни с цялата армада на САЩ струва 3,5 милиарда долара. Аз веднага изчислих, че с тези пари мога да издържам футболния и баскетболния "Левски" минимум в следващите 50 години", запазва чувството си за хумор Тити.

Той се бъзика, че вече си е написал завещанието и дори помолил шефа на баскетболната федерация Георги Глушков да прекръсти зала „Триадица" на негово име, ако нещо се случи. Отборът на "Апоел" също ще опита да стигне до София, където да приеме мача от Евролигата срещу „Париж“ на 3 март.

Футболният треньор Емил Велев отрече появилите се слухове, че също се намира в Тел Авив. „Израел ми е като втора родина, но в момента съм си в София и съм добре. Готвя се да гледам мача на "Левски". Когато живеех там, действително имаше терористични актове, но местните са си свикнали на това", отговори Кокала пред „България Днес".

Бившият футболен национал Благой Георгиев се оказа заклещен в Дубай от ракети и бомби, сподели самият той. "Когато има сигнал, че ще има атака, всички влизат вътре, не знам това с какво ще помогне. Да кажа, че не съм притеснен от ситуацията, ще ви излъжа. Но такава е реалността и не може да се направи нищо, трябва да се приеме. Доста българи с деца има на летището. На всички им бяха осигурени хотели. Има и много неизвестни неща. Никой не казва откъде може да се лети, накъде може да се лети...", оплака се Джизъса пред Би Ти Ви.