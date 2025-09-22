Култовият съквартирант Георги Ланеца се гласи за „Игри на волята“

Последни
Каролина Церовска
„Много ми харесва „Игри на волята“!“

Това заяви култовият съквартирант от миналия сезон на Биг Брадър – Георги Марков, попитан има ли друго риалити, в което би участвал. Известният като Георги Ланеца ром не крие, че се надява ако има „Биг Брадър Ол старс“ също да бъде поканен.

Но изразява дълбоко съмнение, че зрителите в България ще позволят ром да спечели подобен формат.

„Не имало сезон на това шоу без този етнос. Но никога няма да му дадат наградата. България не е готова циганин да е победител в предаване. Така е било и с Роксана и Йоана Сашова в „Гласът на България". Само ни държат до последно. Но е повече от ясно, че по статистика ние сме реалните победители“, убеден е Георги в интервю за „България Днес“.

И допълва: „Виждам расизъм около себе си, но той никога не е насочен към мен. Може би поради факта, че съм малко по-грамотен, говоря прилично. Цветът на кожата ми не е мургав. Знам как да се държа, когато изляза с приятели някъде. Хората трудно долавят етноса ми“.

Той разкри и нещо, което никога досега не е признавал, дори и на кастингите в „Биг Брадър". „През 2005, 2006 г. кандидатствах право в Софийския университет. За мое съжаление не бях приет по желаната специалност, а в Историческия факултет. Имам един семестър завършен. След това заминах на студентска бригада в Холандия. Там ми хареса, започнах да получавам много добри парички по 55-60 евро на ден. За 2007 г. това бе страшно много. Все си казвах, че ще продължа да следвам, но ме завъртя животът, минаха години и се ожених“, споделя Георги.

Радо

преди 2 минути

Манго пак иска да сгъне някой лев.

