КУРИОЗ! Полиция спира микрофоните на ДесиСлава! Тя започва да пее с тъпан

Куриозна ситуация се случи по време на участие на култовата фолкдива ДесиСлава.

Докато изпълнителката радва гостите на сватбено тържество, ненадейно пристига полиция, която съставя акт за силна музика.

„Сватбата беше на открито в Плевенското село Голяма Желязна и изведнъж, малко след 23 часа вечерта, дойде полиция и ни предупреди да не вдигаме шум, но беше в 4 часа сутринта. Но за да не помрачим настроението на младоженците и техните гости, продължихме с колежката Светла Дукатева акапелно пеене с гайда, акордеон и тъпан. И стана още по-хубаво и трогателно, и емоционално за всички ни“, разказва ДесиСлава.

До този момент заведението, което е на открито край селцето, никога не е имало подобни проблеми, но от съображения за сигурност „се наложи диджеят да си събере апаратурата, защото при повторен сигнал за шум полицаите я конфискуват по закон“, споделя изпълнителката.

По нейни думи младоженците, на чиято церемония пяла в Плевенско, се вричали във вярност за втори път пред близо стотина души.

„Историята им е много красива и видимо много се обичаха младоженците, имат и свои общи дечица, но преди време съпругът загубил брачната си халка в някаква вода – море или река, и решават да си направят втора сватба и отново да си разменят халки. Толкова сладки хора, но и невероятни любители на хубавата музика, на българския фолклор. И се виха много хора вечерта, беше много хубава и емоционална сватба“, с усмивка си спомня певицата.

И после се присеща, че предишния ден пък пяла на сватба в Несебър, на която младоженците се оженили за трети път.

„Без да се развеждат, те бяха решили само да си подновят обещанията и така за трети път, за да пребъде любовта им. И двамата бяха малко по-млади от мен, булката беше около 40-те, а младоженецът – на моите години. Такова щастие е да срещаш чистата любов на хората и е истинска наслада в тези брутални времена да виждаш, че все още има семейства, които милеят за брака си“, категорична е изпълнителката на „Бели нощи“.

Тази година тя празнува 30 години на сцената и подготвя грандиозен концерт, който ще се проведе на 15 декември на сцената на „Арена 8888“.

„Доста се вълнувам какво ще изпея, какво биха искали да чуят моите почитатели и все се питам – какво от творчеството ми през годините остана като моя емблема, и се оказа, че са много“, откровена е ДесиСлава.