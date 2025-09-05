Ламин Ямал дойде в София с чанти за 17 бона (Снимки)

С чанти за 17 бона пристигна в София вундеркиндът на испанския национален отбор Ламин Ямал! Звездата слезе от автобуса пред столичен хотел опасан с две цветни чанти. Проверка на "България Днес" показа, че аксесоарите са на известната модна марка "Гояр". По-малката оранжева чанта е с цена 3400 паунда, която е към 7700 лева. Голямата жълта чанта за пътуване се предлага за 4000 паунда, което е около 9 хил. лв. И двете се водят унисекс и не е изключено да се видят носени както от жени, така и от мъже.

Ламин Ямал се препаса с две скъпарски унисекс чанти

Ателието за куфари е създадено в Париж през далечната 1853 г. С времето успява да се превърне в луксозна марка, известна със своите ръчно изработени кожени изделия, особено с емблематичния си плат "Гоярдин" с шевронен мотив. Марката предлага гама от чанти, включително мини чанти, пътни чанти и раници, с опции за персонализиране. През годините ателието е изработвало аксесоари за знаменитости като Мерилин Монро, Артър Конан Дойл и херцога и херцогинята на Уиндзор.

Унисекс е и шапката на главата на талантливия нападател. Тя е марка дрехи, базирана в Лос Анджелис, Калифорния, основана от художника и дизайнер Хосе Томас. Девизът му е "Сътрудничи, създавай, бунтувай се". Кепето се продава срещу скромните 260 долара.

Ламин Ямал не изневери на стила си и при пътуването до България отново си уплътняваше времето със слушане на музика. Той често може да бъде забелязан със слушалки на ушите. Тези, с които беше сниман пред хотела, са от бранда на американския рапър Др. Дре.

Нико Уилямс също обича да слуша музика

Със слушалки от същата марка се появи и Нико Уилямс. "Здрасти, София", написаха от футболната организация на Испания на снимката на нападателя. И той като Ямал се носи с рус перчем на главата си.

Дани Карвахал си носи вещите в сак в модерен цвят

На шикозни аксесоари за пътуването заложиха и други играчи. С избора си се отличи Дани Карвахал. Той беше забелязан с пътен сак на "Луи Вюитон" в модерния цвят "замръзнал лимон". Проверка показа, че чантата струва към 11 хил. долара, което се равнява на 18 бона. Носителят на "Златната топка" Родри също тътрузеше куфар от същата марка. Марк Кукурея освен с фееричната си прическа очарова феновете с раница в преливащ розово-лилав цвят.

С вкуса си към модата се отличи и Дани Олмо. Само преди броени дни той става лице на известна модна марка и позира за културно издание с шикозен костюм.

Преди да кацнат у нас, редица важни житейски събития се случват на испанските футболисти. Само около седмица по-рано вратарят Давид Рая се ожени за приятелката си Татяна Трубул. Преди него се венча и Фабиан Руиз за избраницата си Роза Перейра. Приятели му пожелаха да не кара Ламбо с 250, за да не стане като с Диого Жота. Той ги успокои, че няма. Алваро Мората наскоро отбеляза 8 г. от сватбата си с Алис Кампело, с която за кратко бяха разделени.

Педро Поро (вляво) стана баща преди броени дни

Най-щастлив от всички е Педро Поро, който се сдоби със син в понеделник. Той успява да види бебето и качва негова снимка в кошчето малко преди да се качи на самолета за София.