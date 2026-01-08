Повелителката на силиконките Мариана Маринова: Във Венецуела ме заплашиха с пистолет и ми откраднаха колата https://hotarena.net/laifstail/povelitelkata-na-silikonkite-mariana-marinova-vav-venecuela-me-zaplashiha-s-pistolet-i-mi-otkradnaha-kolata HotArena.net

"В Каракас ми откраднаха колата." Това шокиращо разкритие направи специално за "България Днес" Мариана Маринова.

Носителката на титлата "Мис България Глоуб" за 2007 г. и организатор на конкурса "Мис Силикон", едва сега, след арестуването на венецуелския диктатор Николас Мадуро и съпругата му и транспортирането им в затвори в САЩ, довери, че е живяла четири години във Венецуела. Там е участвала в организирането на световноизвестни конкурси, била е и жури в няколко издания на "Мис Венецуела".

"Когато човек е много млад, морето му е до колене. Бях постигнала мечтата си да стана журналист и дори по едно време бяхме колеги с Боби Цанков. И на 20 години си стегнах куфарите и заминах за Каракас. Без да имам представа, че това е третата най-опасна столица в света", разказа за вестника организаторката на "Мис Силикон".

Маринова твърди, че след смъртта на венецуелския президент Уго Чавес в страната настъпил истински кошмар. "В страната имаше купонна система. На всяко семейство се падаше дневно по бутилка мляко. Седмично пък получаваха по килограм брашно. Отиваш в магазина и ти записват данните от личната карта срещу получените дажби. Виждала съм хора да ядат гълъби по улиците, защото в магазините нямаше храна", довери още за вестника екстелевизионерката.

"И без това тежките условия за живот във Венецуела станаха напълно нечовешки след смъртта на Уго Чавес. Беше страшно рисковано да се излиза след 6-7 часа вечерта. Близо до моя квартал живееха престъпници. Всичко беше в решетки, по цели нощи се чуваха изстрели. Смъртоносно опасно беше да излизаш навън с бижута, пари и телефони. Обирите в претъпканото метро бяха ежедневие. От полицията обаче не разследваха престъпленията", спомня си ужаса по време на режима на Николас Мадуро горещата мацка.

Венецуела преживя "шок и ужас" по времето на Мадуро

"Един хубав ден останах и без кола. Карах един фиат, евтин автомобил, да е струвал най-много 10 000 долара. Но го откраднаха посред бял ден. На един светофар ми почукаха три пъти на предното стъкло с пистолет и ми казаха да слизам. Разбрах, че не се шегуват, и слязох. Подадох сигнал в полицията, записаха ми данните и не последва нищо", спомня си риалити героинята.

По думите й четирите години, в които е живяла в столицата на Венецуела, могат да бъдат описани с един израз: "постоянен страх".

"Пребиваването ми в Каракас беше една голяма несигурност. Имах постоянното усещане, че човешкият живот няма никаква стойност. Видях със собствените си очи как фабрики и хотели бяха национализирани, а собствениците им - изгонени, репресирани и унищожени. Остана без фабриката си и семейството на една моя близка - бивша Мисис Венецуела", разкри още пред вестника красавицата.

Маринова е категорична, че икономическото дередже на Венецуела тогава е било изключително тежко. Националната валута - боливарът, "сменяше курса си три пъти дневно".

"Това е държава, в която разменната единица не са парите, а царевичното брашно и оръжията", потресена е горещата брюнетка.

Освен с автомобила си тя се разделя и с личния си лаптоп. "Него го задигнаха пък в един мол", спомня си бившата миска.

Топмиските на Венецуела също заклеймиха режима на Мадуро

Мис Венецуела Кайси Саяго облече траур в памет на убитите на протестите срещу Мадуро

Носителката на титлата "Мис Венецуела" за 2016 г. Кайси Саяго се появи на един от конкурсите в черно, обявявайки, че това е траур за жертвите на протестите срещу диктатурата в страната.

Мис Вселена Алисия Мачадо приветства акцията на Тръмп за арестуването на Мадуро

Мис Вселена за 1996 г. Алисия Мачадо публично подкрепи действията на Доналд Тръмп срещу режима на Мадуро, като изрази надежда, че това може да е шанс за промяна в родината й.

Миската Кармен Мария Монтиел заклейми управлението във Венецуела като "криминално" и "корупционно"

Легендарната Кармен Мария Монтиел, която се окичи с короната на "Мис Венецуела" през далечната 1984 г., пък се превърна в една от най-популярните политически активистки във Венецуела. Тя заклеймява управлението на Мадуро като "криминално" и посочва, че то е източник на упадък, хаос и корупция.