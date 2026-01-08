Веселин Маринов разкри как е върнал дъщеря си от Германия

Певецът Веселин Маринов разказа пред bTV, че дъщеря му Йоана е учила в Германия, но благодарение на него, се е върнала в България.

"Моята снежинка е дъщеря ми Йоана. Заедно с внуците ми тя е най-светлото нещо в живота ми. Тя е смисълът на целия ми свят. Целия проблем на личния ми живот е, че нямам време много за тях. Работата с годините се увеличава. Няма излизане от този път, затова съм учил. Когато билетите са продадени, това означава, че си стигнал до хората. Чувствам се реализиран и самият ми труд не ми натежава. Приемам го като хоби", сподели още Маринов. Казва, че когато се появят децата, разбираш, че пътят продължава. Тя учила в Германия, но благодарение на него, се е върнала.

"Mного ми липсваше. Беше един тежък период за мен. Бях останал сам в живота, постоянно мислех за нея. Единственото нещо, за което живеех и когато я чух - няма да забравя, когато веднъж ми се обади, бяха признали Косово за република, и тя ми каза "Тате, имам чувството, че съм в Албания, викат, крещят". След това през нощта сънувах много лоши неща и й се обадих в 5 ч. през нощта, но й казах "Тате, не мога така, не искам да ти забраня, но...".

Имаше рожден ден на 24 юни, правеше 20 г. бяхме заедно, казах й че ми липсва и по-късно тя се обади и се върна, споделя Маринов.

Разказа, че е направила семейство в България, изградила се е през годините в своята професия. "Юридически стигна в един много голям колектив. В момента е щастлива с работата си".