Легендарният ни боксьор Серафим Тодоров: Стоя без пари, живея на обещания

"Стоя без пари, чудя се как да оцелявам", с тъга в гласа казва легендарният ни боксьор Серафим Тодоров, чиято олимпийска пенсия бе спряна и още не я получава вече от пет месеца.

Трикратният световен и европейски първенец и сребърен медалист от "Атланта 1996" в момента си е у дома в Пазарджик и живее на обещания от НАП. "Чакам, вече не знам какво да направя. То не беше ходене по мъките, не бе чудо. Сега пак са ми обещали, че през септември ще ми възстановят парите. Върнах се от Германия, там бизнеса остана да го върти синът ми. Аз съм си в Пазарджик, от време на време ходя до родната Пещера да видя баща ми и брат ми", разказва Сарафа.

Някога Сарафа бе посрещан като герой

И добавя: "Забравиха ни! Оказа се, че навремето само са ни използвали и като вече нямат полза да се снимат с нас, да ни разглеждат медалите и да казват колко са горди, че сме българи, и ни захвърлиха".

Според Тодоров счетоводител в Германия е направил грешка, която бързо оправил, когато разбрал за нея. Там местните власти проявили разбиране и не направили проблем, но у нас всичко се объркало. "Аз съм коректен платец на данъци, но счетоводителят ми направи една беля, не си е свършил работата както трябва и ми направиха запор в България. Аз много, много не се задържам в Германия. Синът ми движеше нещата - имахме работници, счетоводителят не е плащал. И те почнаха да ме проверяват. Счетоводителят не е подавал документация. Аз не знам немски. Плащах му и не си е вършил работата. Фирмата ми се занимаваше със зареждане на скъпите магазини с артикули. Аз съм човек, който стиска зъби и се уповавам на Бог. Правил съм само добро, но това не го заслужавах", смята боксьорът.

Размерът на спряната олимпийска премия е около 2700 лева.

"България Днес" изпрати запитване по случая до пресцентъра на НАП, но оттам засега не са изпратили отговор.