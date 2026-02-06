Лекар прецака носа на звезда от „Игри на волята“, прави я като Рамбо (ВИДЕО) https://hotarena.net/laifstail/lekar-precaka-nosa-na-zvezda-ot-igri-na-volyata-pravi-ya-kato-rambo-video HotArena.net

Лекар прецака брутално звездата от „Игри на волята“ и „Черешката на тортата“ Десислава Сапунджиева.

Медикът кълца носа й, за да й направи така модерната сред чалгаджийки и инфлуенсьрки ринопластика, но интервенцията се оказва неуспешна и риалити мацката минава през ада.

Сапунджиева се навива на операцията заради леко крива носна преграда, без да има проблеми с дишането или други дертове с обонятелния орган. Отива при препоръчан от близък човек лекар зад граница, което по-късно ще се окаже голяма грешка.

„Още излизайки от операцията, се чувствах много зле. При махането на тампоните получих сериозен кръвоизлив и се наложи да остана в болница. След като се прибрах в България, дишането ми се влоши, появиха се и визуални проблеми. Колкото повече време минаваше, толкова по-зле ставаше“, разкрива участничката в последния сезон на „Игри на волята“. По-късно лекарят й предлага втора, безплатна операция, за да коригира проблемите, но Сапунджиева вече е взела решението да не му се доверява отново.

„С времето осъзнах, че работата беше груба, не фина и не прецизна, а това е изключително важно при такава деликатна операция. Беше ме много яд, защото преди операцията нямах проблеми с дишането, а след нея имах“, споделя Десислава.

По-късно риалити героинята се подлага на втора операция, но при друг специалист и резултат от нея е далеч по-добър.

Признанията на Сапунджиева идват на фона на разкритията на множество жени станали също жертва на калпава ринопластика от самозвания лекар Зекерия Батмаз.

„Спя седнала! Периодично получавам кръвоизлив от носа. След операцията имам крив нос и стърчащи хрущл. Докторът ми каза: „Повече не искам да те виждам! Нищо ти няма. Жива си. Оправяй се!“; „Докторът оперира детето ми. Обещаваше едно, случи се друго“. Това са само част от оплакванията на пациенти на медика.

Всички те разказват почти една и съща история - отишли в кабинета на лекаря с надеждата той да реши техен дългогодишен проблем с дишането или да направи естетична корекция. Вярвали, че отиват при специалист, който има право да води операции. След интервенциите обаче изпили горчивата чаша на истината - той нито е завършил образованието си докрай, нито е успял да реши проблема им.

Напротив - много от потърпевшите са с трайни увреждания след намесата на специализанта, който дълго време се е представял за специалист.

Пред съда и в Търговския регистър въпросният лекар (името се пази в редакцията) е представил диплома за завършена УНГ специалност в Медицинския университет. Тази диплома обаче се оказва изфабрикувана - с номера, които отговарят на друг студент, подписана от ректор, който не е бил ректор в посочения период, и с още редица факти, които доказват, че документът не е истински. Въпреки това в периода 2019-2022 г. той е работил в медицински център като специалист. Поемал е всички ринопластики и септопластики, тъй като е бил единственият УНГ лекар в лечебното заведение.