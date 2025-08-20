Лили Иванова препъна участничка в турския "Стани богат"

Лили Иванова изгря в турския формат на "Стани богат". Естрадната прима не беше на стола на богатството и не се бореше за голямата сума, а присъстваше като верен отговор във въпрос за 30 000 турски лири, които се равняват на 1230 лева.

Млада дама трябваше да отговори на въпроса "Кой от най-известните певци в България изпълнява песента, която слушате, наречена "Реквием"?

Лили изпълнява "Реквием" през далечната 1968 г.

Докато в студиото е пуснато изпълнението (нещо, характерно за турския "Стани богат", когато става дума за музикални въпроси, за разлика от нашия - б.а.), претендентката трябва да избира измежду възможните отговори:

а) Лили Иванова

б) Фейруз

в) Лайза Минели

г) Далида

Въпросът е за ниска сума и е зададен в началния етап на играта. Изглежда лесен за отговор - дори и да не е слушала Лили Иванова, турската участничка елементарно може да отговори на база както на имената в отговорите, така и по метода на изключването.

Естрадната прима спъна претендентка в турския "Стани богат"

Вместо това претендиращата за солидни знания млада забулена дама прибягва към жокер "Обади се на приятел", но и той не помага. След това, притисната от времето да решава как ще продължи играта си, туркинята посочва отговор... Далида, която е дуетната половинка на Ален Делон от хита "Пароле, пароле", и изгаря. Така Лили Иванова се превърна в непреодолимо препятствие за участничката и нейния телефонен жокер.

Малко известен факт е, че "Реквием" е първата песен по музика на Александър Йосифов в репертоара на Лили Иванова. Тя е записана на български и турски език през 1968 г., а две години по-късно певицата получава за нея Трета награда на Фестивала за естрадни песни в Рио де Жанейро. Последната версия на баладата е включена в албума "Поетът" от 2014 г.

В нея се пее:

Любовта, любовта е радост.

Любовта е смях.

Любовта, любовта

е мълчание под звездите.

Аз не помня къде и кога,

къде и кога те срещнах.

Твойта усмивка, моят глас -

всичко е спомен далечен.

Далида, която участничката посочи за верен отговор и изгоря, е с истинско име Йоланда Кристина Джильоти - френска певица от италиански произход, родена в Египет. Печели конкурса за красота "Мис Египет" през 1954 г. Там е забелязана от френски филмов режисьор и така заминава още същата година за Париж с желание да играе в киното, но музикалната й кариера е далеч по-успешна.