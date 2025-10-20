Лили Иванова вече иска 100 бона хонорар! Феновете гневни

Рекордните хиляди лева хонорар вече иска Лили Иванова, за да изнесе концерт с продължителност около един час. Това научи „Минаха години" от хора в шоубизнеса, които са потресени от гигантския размер на възнаграждението на естрадната икона.

Подобни суми не получава никой друг в България и дори според някои парите й да са заслужени, мнозина считат, че хонорарът е прекомерен на фона на стандарта на живот в България, най-бедната държава в Европейския съюз. Това от своя страна повдига доста въпроси на тема морал и алчност. Особено когато хонорара го плащат хората чрез своите данъци.

Такъв е случаят с участието на Лили Иванова на 5 октомври на празника на Стара Загора. Оказа се, че кметът на града Живко Тодоров е разпоредил да се плати колосалната сума от 100 000 лева на певицата за едночасов концерт на площада в центъра.

Естрадната легенда и музикантите й събраха хиляди хора и всички бяха предоволни от изпълненията й. Въпросът е, че изплатеният хонорар на 86-годишната певица е небивало висок, а в същото време общинската болница в града тъне в дългове и лекарите и медицинските сестри често остават без заплати, за да лекуват хората. Липсват средства и за ремонти на редица училища и детски градини, възмущават се местни граждани, които питат: "Не беше ли редно да се дадат пари за болницата, а не за Лили Иванова? Или поне тя да беше дарила да речем, половината си хонорар за лекарите и медицинските сестри? Нали самата тя навремето, преди да започне да пее, е била такава!".

Повдига се въпросът и редно ли е държавата и общините да плащат подобни фрапантни суми, които се формират от данъците и таксите, събирани от гражданите, на който и да е било певец.

Оказва се, че Лили е увеличила драстично тарифата си в последните няколко години. Допреди пандемията от Ковид-19 тя е искала по 30 000 лева хонорар за участие. След това, през 2022-а, вдига сумата на 50 000 лева. А от началото на тази година хич не се церемони - твърдо 100 000 лева! Който иска да я слуша, ще плаща! Това от своя страна се отразява и на цените на билетите на концертите й, които рядко са под 100 лева.

За по-миналата седмица изпълнителката на „Ветрове" имаше общо 3 ангажимента - въпросния концерт в Стара Загора на 5 октомври, участие в столичен клуб в четвъртък, 8 октомври, и концерт в Перник в неделя, 11-и. Тоест, само за седмица, певицата е спечелила чисто 300 000 лева.

Истинска загадка е за какво харчи подобни колосални суми 86-годишната изпълнителка, която няма семейство и деца. Факт е, че звездата влага невероятна енергия и воля, за да е на сцената в чудесна форма и на тази възраст, но не е ли редно все пак да има някакви реалистични очаквания за това какъв трябва да е хонорарът й.