Лили в дует с чалга певец починал от СПИН (УНИКАЛНО ВИДЕО)

Вече далечната 1993 година за България е период на задълбочаваща се икономическа криза, политическа нестабилност след падането на правителството на СДС и започваща мафиотска приватизация. Любен Беров дава властта на силовите групировки, БВП пада като пролетен дъжд, но някои си живеят живота.

Попаднахме на уникални кадри от февруари 93-а, на които в ресторант "Сливен" в града на 100-те войводи се вихри бурен купон. Гости са примата на българската естрада Лили Иванова и тогавашният й любовник Цветан Владовски от "Тангра" - отдавна покойник.

Връзката на Лили с Чочо Владовски започна с промените и приключи около 1997 г.

За настроението в ресторанта се грижи позабравеният, но изключително талантлив ромски бард Пламен Русчев. Една от ранните звезди на попфолка, нежният циганин записа малко по-късно дует със съгражданката си Бони и изглеждаше обречен на слава.

В началото на века обаче хомосексуалният певец се оказа заразен със СПИН. Всичките му приятели го зарязаха и той си изкарваше хляба като фризьор в крайния квартал Клуцохор. Умря в мизерия и забрава през 2004 г.

Да го видим обаче в разцвета на творческите му сили как прави дует с Примата. А в края на записа може да се насладите как Лиленце-Пиленце друса хоро. Ех, минало незабравимо: