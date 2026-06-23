Любо Нейков вдига сватба! Осиновената му племенница Инна каза „Да“ и чака бебе!

Племенницата на големия актьор Любо Нейков - Инна Нейкова, ще сключи брак съвсем скоро с избраника си Евгени, с когото са заедно вече доста години.

„Да, казах „Да“, потвърди щастливото момиче и със снимка в инстаграм профила си, който показа диамант на пръста й.

Красивата Инна, която през февруари стана на 29 години, работи като акушерка в „Майчин дом“. Тя вече игра себе си в два успешни сериала - „Откраднат живот“ по Нова тв и „Вяра, надежда, любов“ по Би Ти Ви.

Пациентки споделят, че тя подхожда към всяка жена с уважение и разбиране. Колеги я описват като стриктна, прецизна и изключително отдадена на работата си. Завършва Медицинския университет в София със специалност „Акушерство и гинекология“. Благодарение на упоритостта си и подкрепата на чичо си Любо Нейков тя успява да се реализира в престижното лечебно заведение, пише "България Днес".

Повече от две години насам мацката живее с дългогодишния си избраник Евгени, като той не иска да споделя инстаграмските си снимки с нея. На рождения й ден - 9 февруари, обаче я изненада с кученце, което с днешна дата е като дете на двойката. В момента акушерката е бременна с първото си дете, но още не е ясно в кой месец е точно.

Иначе Инна Нейкова е дъщеря на брата на Любо Нейков - Цветан, който почина от инфаркт преди 12 години. След кончината му чичото на 16-годишното тогава девойче го взе под крилото си и дори официално го осинови.

„Чичо много ми помага, но не обича да се говори за това“, казваше тогава с благодарност Инна.

Извън болницата младата специалистка е активна в социалните мрежи. Тя поддържа профили в тикток и инстаграм, където редовно публикува видеа от ежедневието си и от професионалната си среда.

Инна се гордее с чичо си и редовно споделя новини за него в социалните си профили.

Актьорът също изживя изключително тежко загубата на брат си. Дори се разплака в ефира на Би Ти Ви по време на предаването „Търси се“ години след кончината му.

Преди повече от три години Любо загуби и майка си, която се спомина от болежки. Баща му остана сам в Червен бряг и бе навестван често от семейството на Нейков.

Актьорът има и една биологична дъщеря - Анна, която е на 16 години. Тя обожава кака си Инна и двете често могат да бъдат засечени на кино или да се забавляват по сестрински. Анна има изявени артистични таланти, но засега татко Любо предпочита тя да залага над учебниците.

„Рано е да се каже какво точно иска да прави и с какво да се занимава. Времето ще покаже“, казва Нейков за отрочето си.

„Още след трагичната смърт на Цветан, който си отиде без време от инфаркт, Любо осинови детето му. Тогава момичето беше само на 16 години и той я взе да живее у тях, за да й бъде по-леко“, разказват съседи на комика от родния му Червен бряг. Жената до него - Гинка, също е била активно ангажирана с грижите за Инна. Тя е фотограф и избягва публичните изяви. Участва в семейния бизнес, свързан с покупко-продажба и отдаване под наем на имоти. Двете момичета - Инна и Анна, са изключително близки и поддържат отношения като между сестри.