Любо Пенев се бори с рак в Германия, в тежко състояние е България се моли за легендата https://hotarena.net/laifstail/lyubo-penev-se-bori-s-rak-v-germaniya-v-tezhko-sastoyanie-e HotArena.net

Футболна България отново е обединена в молитвите си за легендарен наш играч. Дни след инсулта на Борислав Михайлов нова шокираща вест потресе най-популярния спорт. Любослав Пенев се бори с коварна болест в Германия.

Състоянието на бившия нападател е тежко, като лекарите се борят за живота му. Всичко се случило в рамките на един месец, научи "България Днес". Пенев се оплаквал от болки в кръста. Отишъл в Испания да се прегледа и там откриват рак в областта на гръбнака. Пращат го по спешност в Германия за лечение.

Пенев е изключително отслабнал, поради което в момента не може да му се прилага химиотерапия. Затова лекарите пробват алтернативни методи.

Бившият нападател криел за състоянието си от мнозина. Не знаел дори чичо му - легендарният треньор Димитър Пенев. В помощ на Любо, поемайки голяма част от разходите по лечението в чужбина, е бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров. Веднъж вече Пенев пребори коварно заболяване - през 1994 година, заради което пропусна световното първенство в САЩ.

За болестта му се разбра след емоционален пост на Валери Божинов в социалните мрежи.

Любо криел състоянието си от чичо си Димитър Пенев Снимка: Startphoto.bg

"Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!", написа Валери под снимка на Любо Пенев.

След това вълна от съпричастност заля големия нападател. Дрязгите си с него забрави и Христо Стоичков. Камата подкрепи него, Борислав Михайлов и Петър Хубчев в борбата им с тежките заболявания.

"Боби, Любо, Петьо - вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви!", написа Стоичков.

Бившите им съотборници от дриймтима от САЩ '94 също обявиха мощна подкрепа за легендите.

"В моменти като този най-ценни са подкрепата, силата на духа и единството между хората, които вярват в тяхното възстановяване. Фондация "Национали 94" изразява своята солидарност и изпраща искрени пожелания за успешно лечение и стабилно възстановяване. Любослав Пенев и Борислав Михайлов са част от семейството на Фондация "Национали 94". Тяхната битка е и наша. Вярваме, че силата и характерът, които са показали през годините, ще им помогнат и сега. Нашите мисли са с тях и техните близки", обявиха те.

От ЦСКА също изразиха подкрепата си за легендата на клуба. "Червените" публикуваха съобщение, в което се казва, че мислите на цялата общност са с него и ще се пребори и с тази битка.

Стоичков подкрепи бившия си съотборник

"Ще спечелиш и този мач, Любо! ЦСКА изразява цялата си подкрепа към Любослав Пенев в този труден момент. Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка - както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията. Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!", написаха от клуба.

ЦСКА 1948, където Пенев бе треньор, споделиха своята съпричастност със специално съобщение във Фейсбук.

"ЦСКА е зад теб. Феновете са зад теб. Българският футбол е зад теб. Кураж и сила, шампионе", написаха от клуба.

Подкрепа изказаха още от "Левски", "Лудогорец", БФС и куп отбори. В голяма част от съобщенията бе включен и Борислав Михайлов, който все още е в болница след прекарания инсулт.

"Вярваме, че ще намерите сили да спечелите и този най-важен и труден мач, както сте го правили безброй пъти на терена. Кураж, легенди!", написаха "сините" на официалния си сайт.

Много футболисти, на които Пенев е бил треньор, засвидетелстваха подкрепата си към него. Всички те стискат палци той да спечели и тази битка.

"Тренер, както винаги си ми бил пример за борбеност и си ме учил никога да не се предавам! Знам, че и ти сега отново ще го направиш и ще спечелиш и тази битка! С теб съм, както и всички хора, които си радвал и мотивирал с успехите си в България и извън нея!", обяви бившият национал Георги Миланов.

Към молитвите се присъедини и Тодор Неделев.

"Всички сме с теб, Любо Пенев! Бъди силен", написа звездата на "Ботев" (Пд).

Огромен брой фенски страници също отправиха своите пожелания за бързо оздравяване към Пенев.

Шампионът в щангите Карлос Насар също се присъедини към пожеланията за оздравяване.

"Искам да започна със съобщение към Любо Пенев - да знае, че го обичаме и заставаме зад него в битката с коварното заболяване. Същото важи и за Борислав Михайлов", заяви Карлос Насар.