Любов без граници: Нети предложила брак на Дони пред майка му!

Антоанета Добрева, позната на всички като Нети, е от онези личности, които не просто участват в културния живот на България - тя го вдъхновява. Актриса, певица, оперна дива, майка и съпруга винаги е многолика и неподражаема. Покрай съпруга си Дони тя e запалена по източната мистика и е проучила, че Нети на санскрит значи пречистване. Има и второ значение – „нито това, нито онова". Това споделя тя пред списание DIVA.

Родена на 14 септември 1975 г. в София, Нети израства в семейство на интелектуалците Георги и Светла, но едва преди няколко години разбира, че всъщност е осиновена. Когато родителите й, които са я отгледали, почиват, тя се заема да подрежда документи у дома им. Тогава попада на смъртен акт с нейното име - Антоанета Георгиева Добрева, който бил издаден 20 години преди тя да се роди, пише „Галерия“.

Оказва се, че това е било детето на баща й от минал брак, а с майка и не са могли да имат дете и са я осиновили в град Плевен. Биологичните и родители се оказват актьорът Петьо Кръстев и 20-годишната тогава Джилда Първанова, с която той има кратка любовна афера. След раждането обаче семейството на Кръстев не приема детето и Нети е дадена за осиновяване.

Но изненадите не приключват тук, защото се оказва, че изпълнителката на „Луната спи“ има сестра, която също е популярно лице. Става въпрос за къдрокосата и лъчезарна водеща на предаването "Тази събота и неделя" Александра Кръстева. От края на 2024 г. тя е в отпуск по майчинство, защото през ноември роди син Виктор. И така направи Нети леля.

Съдбата продължава да чертае невероятни обрати. Благодарение на случаен познат на семейството актрисата успява да се свърже с биологичната си майка.

В социалните мрежи тя публикува снимка с нея, озаглавена с простите, но силни думи: „Майка и дъщеря намерени...". Историята й е доказателство, че дори когато съдбата има своите неочаквани обрати, тя винаги намира начин да ни върне там, където принадлежим.

Нети започва музикалната си кариера през 90-те години и бързо се превръща в любимка на публиката с песни като „Луната спи“, кавъра на Богдана Карадочева „Тази вечер аз съм хубава" и „Помощ, обичам те" - повечето в дует с нейния съпруг и мениджър Добрин Векилов-Дони.

Историята им започва като сцена от романтичен филм. Срещат се преди около 23 години, когато Нети е поканена да се присъедини към трупата на театър „Българска армия". Там, по време на събиране в заведение, тя и Дони ce озовават един срещу друг и започват разговор, който променя всичко. В интервю пред Гала през 2001 г. Нети признава, че няколко пъти на шега е предлагала брак на Дони, докато накрая се стигнало до истинското предложение. Тя дори споделя, че е избрала момента, защото вече си била харесала сватбена рокля тип „принцеса" и искала да я облече.

Предложението се случва по време на церемонията за връчване на наградите „Икар“, а майката на Дони е присъствала в залата и плакала, „като в бразилски сериал“, както казва самата Нети. Дони нарича това „любов от първи разговор" и признава, че тя е жената, която го е „опитомила". Оттогава двамата са неразделни в живота, на сцената и в музиката. Не просто артистичен тандем, а пример за хармония и любов, която продължава повече от две десетилетия. Имат една дъщеря - Лилия, която вече е тийнейджърка и впечатлява с артистичност, интелигентност и необикновена външност. Тя има различни на цвят очи - едното е синьо, а другото пъстрокафяво. Това рядко срещано явление я прави още по-красива и запомняща се.