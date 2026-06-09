Любов като в приказките! Мария с трогателни думи към Теодор https://hotarena.net/laifstail/lyubov-kato-v-prikazkite-mariya-s-trogatelni-dumi-kam-teodor HotArena.net

Любовта определено е във въздуха за Мария. Попфолк звездата разтопи последователите си с романално признание към съпруга си Теодор Петков, придружено от поредица стилни общи снимки.

На кадрите двамата позират усмихнати пред впечатляваща цветна украса, а изпълнителката не скри колко специално място заема любимият мъж в сърцето й.

„Много ми се иска да кажа... Имам сърце, пълно с толкова щастие... Благодаря ти, любов моя, за приятелството, любовта, щастието и сбъднатите мечти! Бъди благословен“, написа Мария към снимките.

Думите й бързо предизвикаха десетки реакции, а феновете не пропуснаха да отбележат колко щастлива и сияеща изглежда певицата напоследък. Самата тя неведнъж е показвала, че до Теодор е открила спокойствие, сигурност и подкрепа, а отношенията им изглеждат по-силни от всякога.

Романтичното послание идва в един от най-емоционалните периоди за изпълнителката. Само преди дни Мария преживя още един незабравим момент – дипломирането на дъщеря й Марая в престижното Англо-американско училище. Гордата майка сподели кадри от тържеството и не скри вълнението си от успеха на красивата си дъщеря.

Изглежда, че съдбата е особено благосклонна към Мария през последните месеци. Между семейните поводи за гордост и любовта, която получава от мъжа до себе си, певицата сякаш преживява един от най-щастливите периоди в живота си.