Мадам Мулти скърби за Илия Павлов! Злобари я засипват с подигравки

Съпругата на покойния бизнесмен Илия Павлов - Дарина, отново почете паметта му по повод рождения му ден. Ако беше жив, основателят на „Мултигруп“ щеше да навърши 66 години. „Помним, не си забравен", написа Дарина в социалните мрежи, споделяйки, че той остава голямата й любов.

Илия Павлов бе убит на 7 март 2003 г. в София. От него Дарина има син - Илия-Калоян, и дъщеря Паола. От първия си брак бизнесменът има дъщеря Венцислава.

Наскоро зяпачи в интернет се надпреварваха да отбележат, че Павлова е качила поне десетина килограма, а някои дори злобно отбелязаха, че вече прилича на дамите от висшето общество в Маями Бийч - онези, които харчат милиони за процедури, но забравят да се погледнат в огледалото.

На фестивала в Кан Дарина обра негативи, защото изглеждаше не като модна икона, а като героиня от риалити формат за жени на възраст, които отказват да остареят достойно, пише "Ретро".

Мадам Мулти, както е известна, навърши 62 години и е редовен клиент на естетичната хирургия, обзета от мания да изглежда вечно млада.