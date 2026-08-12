Маданска се оказа голяма хиена! Взе децата на Венелин Петков, съдът му ги даде само по график!

Венелин Петков отдавна остави телевизионния екран и новинарството зад гърба си, но ролята му на баща продължава да е сред най-важните в живота му. Макар да не прекарва всеки ден с двамата си синове, когато са заедно, той държи да им предава ценности и да ги възпитава с отношение към книгите, културата и доброто възпитание. В началото на този месец журналистът отпразнува своя 54-ти рожден ден.

Едно от любимите занимания на Петков, заедно с момчетата му е четенето на приказките. Венелин обича да чете на Йоан и Михаил класически истории, много от които са били част и от неговото собствено детство. „Той пази книжки с картинки, събирани преди близо половин век, които днес се оказват не по-малко интересни за децата. Сред любимите им истории са „Хензел и Гретел“, „Снежанка и седемте джуджета“, както и по-съвременни приказки като „Феята от захарницата“. Общото между тях е вечната битка между доброто и злото, в която доброто неизменно намира начин да победи. Според Петков именно тези непреходни сюжети продължават да вълнуват малчуганите и да предизвикват искрения им интерес.“

Двамата синове на Венелин Петков са от връзката му със спортната журналистка Николета Маданска, която и днес е познато лице от ефира на bTV.

Двамата прекратиха отношенията си през 2022 г., след появата на второто им дете. Маданска предпочита да не коментира публично личния си живот, но според мълвата сред нейни близки причините за раздялата били свързани с характера на Петков. Твърди се, че напрежението при него се е увеличило след промяната в професионалния му статус през 2021 г., когато на негово място като директор „Новини, актуални предавания и спорт“ застана Антон Хекимян.

Николета Маданска не изчакала отношенията им да стигнат до крайно напрежение и предпочела да напусне общия им дом. Според публикации тя се преместила при своите родители – бившата водеща на БНТ Свобода Маданска и футболния треньор Михаил Мадански, чието име носи и вторият им син.

Николета и Венелин водиха дела за попечителството над двамата си наследника и сега таткото има право да бъде с тях през уикендите. „Аз ги виждам по график, както постанови съдът. Това за мен са най-хубавите дни, които чакам с нетърпение“, с усмивка споделя таткото. Според близките му той трепери над малчуганите и ги гледа като писани яйца. „Обикновено ги разхождам в парка „Заимов“ и ходим на куклен театър. Децата много обичат това и се старая да ги зарадвам“, казва Петков.

Венелин и Николета нямат брак, което допълнително усложняваше процеса, но и двамата не били склонни да отстъпят и да се споразумеят извън съда, затова се стигнало до неизбежната намеса на Темида. След майчинството Маданска се върна на екран и има нужда от повече помощ за отглеждането на двете момчета.

След като напусна bTV, Петков пое съвсем различна професионална роля и се посвети на преподаването. Той започна да обучава ученици от първи до пети клас по специалността „Глобални перспективи“, която се изучава изцяло на английски език. Предметът е част от образователната програма на университета „Кембридж“, а у нас се предлага в скъпо частно училище.