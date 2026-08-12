Папарашки удар! Сгащиха Мис България по оскъден бански на скъпарски плаж: Плати 150 евро за шатра

Папарашки снимки на Венцислава Тафкова изпрати наш читател на редакционния мейл на Paparak.bg. Кадрите са заснети на плаж в Лозенец, където по думите му Мис България 2020 е била в голяма компания и мъжа до нея.

„Засякох Мис България на един от най-скъпарските плажове в Лозенец. Плати си 150 евро само за да лежи на плажа. Толкова струва да наемеш шатра там“, разказва читателят.

В действителност Лозенец е един от най-скъпите курорти, а тази година все повече туристи се оплакват от безумните цени по плажовете, така че сумата от 150 евро не ни учудва.

Прави впечатление, че и визията на Мис България не е по-малко скъпа. Само каубойската шапка, с която е щракната, струва около 1000 долара. Популярният модел на марката Miu Miu нашумя особено сред родните звезди това лято. Изгряващата фолк певица е заложила и на доста оскъден бански така, че да има минимална разлика в тена.

Не можем да не забележим и безупречната фигура на Венцислава, която личи от неподправените кадри – доказателство, че все още има родни красавици, които нямат нужда от фотошоп...