За сватбата на Весоу: Мирела Илиева стана хореограф

Актрисата и танцьорка Мирела Илиева за първ път хореографира сватбен танц.

Това стана за сватбата между рапъра Весоу и модела Петя Николова, които вдигнаха пищно тържество край морето.

Море

„Първият хореографиран от мен сватбен танц специално за прекрасните Весоу и Петя. Честито, красиви хора! Благодаря ви, че ме направихте част от един от най-специалните мигове в живота ви! За мен беше огромно удоволствие да създам първия ви сватбен танц заедно с вас“, написа половинката на Юлиан Костов – Мирела Илиева, като сподели кадри от щастливия ден. Самият празник по всичко изглеждаше грандиозен, с пищно тържество и фотосесия точно на морския бряг. Сватбата комбинираше както много младежко настроение, така и спазване на обичаи, като например ритане на менче. Самата Мирела Илиева също сподели кадри от репетициите им, като по всичко личи, че доста се е постарала. „Затова танцът беше толкова красив и истински, ти си усетила тяхната енергия“, гласи един от коментарите на присъстващите.

Шум

Весоу е едно от най-разпознаваемите имена на модерната българска музикална сцена. Любимец на малки и големи, той не се страхува да експериментира със стиловете и смята, че разделението между жанровете е само мит. Първият му голям пробив идва преди около 10 години с песента „Махленската“, която в момента притежава 11 милиона гледания.