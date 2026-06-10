Марта стана баба, но радостта й трая минути! Дъщеря й наложи жестока забрана

„Щастлива съм за внучето, но дъщеря ми Рада не иска показност, не иска да се пише за нея в личен план. Всичко при нас е наред, да са живи и здрави всички.“

С тези радостни думи пред „България Днес“ Марта Вачкова изрази хубавата новина, която всички видяха, случи се на 1 юни. Тогава талантливата Рада Миладинова направи актрисата баба, като роди момченце на име Сава. Това е първото й дете. Новината първо съобщи болница „Шейново“.

Малкият Сава е проплакал в лечебното заведение на 1 юни - Деня на детето. Той е роден по естествен път с помощта на д-р Мажена Панова и екипа на болницата, с тегло 3060 грама и ръст 50 сантиметра.

„Поводът е още по-специален, защото и самата Марта Вачкова е родена в „Шейново“. Традицията е спасена“, посочват от болницата. От екипа на АГ „Шейново“ отправят пожелания за здраве, щастие и много щастливи моменти към малкия Сава и неговото семейство, както и за още внуци и правнуци за актрисата.