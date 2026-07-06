Мартин Гяуров и Йоанна Темелкова избягаха в Испания: Натрупаха се много неща

Да се преместим в Испания не е никак лесно решение. Но в последните години страшно много неща, натрупани в годините, ни накараха да тръгнем.

Това признава внукът на големия Николай Гяуров – актьорът Мартин Гяуров, който заедно със съпругата си – актрисата Йоанна Темелкова, и сина им Филип избраха участта на емигранта в Испания пред живот в България.

В момента семейството живее в района на Коста Бланка.

Внукът на световноизвестния бас не продължава музикалната традиция във фамилията – той е син на диригента Владимир Гяуров, а избира за своя професия драматичния театър. Дипломира се през 2006 г. в НАТФИЗ в класа на проф. Здравко Митов. Играл е в театър „София“, а след това в Сатирата. Именно професията го среща и със съпругата му Йоанна.

През юни двамата отбелязаха 14 години любов и на сцената, и в живота. Любовта между тях за първи път пламнала, когато са се връщали от турне. Седейки най-отзад в автобуса, докато всички други спят, двамата са имали възможност да водят интересни разговори по всякакви теми и за нея това е бил моментът, в който усетила първите си романтични трепети към Гяуров.

„Вкъщи обаче и двамата сме режисьори“, споделят те. „Много добре знаем как да се нараним и къде у другия да „бръкнем“, но хубавото е, че и на двамата ни минава бързо. След всички кризи помежду си някак си винаги сме оставали заедно. Справяме се много добре с трудностите и винаги се хващаме здраво един за друг.“

Артистичното семейство призна, че славата и общественото внимание са се превърнали в тежест, която са носили години наред.

„Има хора, които са родени за това да бъдат популярни, да приемат вниманието на другите и да издържат на него. Аз не можех повече. Имах нужда да дишам спокойно, да ходя спокойно“, казва Йоанна.

По думите ѝ решението да се оттегли от сцената не е било внезапно, а резултат от дълъг вътрешен процес. Днес тя признава, че се чувства по-свободна и по-близо до себе си от всякога:

„Чувствам себе си. Събудих любопитството си към живота и към малките неща. Чувствам се прекрасно!“

След като преди няколко години и Мартин, и Йоанна напускат актьорската професия, семейството взема още едно важно решение – да се премести да живее в Испания.

По думите на Йоанна идеята за живот в чужбина отдавна е съществувала, но окончателното решение е било взето изненадващо бързо.

„Буквално за няколко месеца се взе решението, организира се всичко и дойдохме насам“, каза тя.

Любопитен факт е, че преди преместването семейството никога не е живяло в района на Коста Бланка и е направило крачката почти изцяло водено от желанието за промяна.

А една от основните причини за голямата промяна е било желанието да осигурят различна среда за своя син. Детето им бързо се е адаптирало към новия живот и е оценило атмосферата в Испания.

„Харесва ми, че хората са много усмихнати и че всички играят футбол“, казал Филип само два месеца след преместването.

Според актрисата именно щастието на детето ѝ е най-голямото доказателство, че семейството е взело правилното решение.

Макар да не изключва възможността един ден отново да застане пред камера или на сцена, Темелкова споделя, че засега няма подобни планове, пише "Минаха години".

В момента тя се занимава с озвучаване на аудиокниги и предпочита да даде време на себе си и семейството си да се адаптират към новия живот.

„С Мартин сме си казали поне година-две да не мислим за актьорската професия. Ако животът покаже нещо друго – ще видим“, откровена е Йоанна.

Въпреки това признава, че Испания предлага интересни възможности, тъй като в региона се снимат множество международни продукции.

Все пак семейство Гяурови не изключват някой ден да се върнат в България. Засега обаче на „Белия бряг“ са намерили спокойствие, което дълго са търсили, и се наслаждават на новия живот под испанското слънце.