Михаела Маринова става чалга певица: Не мисля, че това ме прави по-тъпа!

Михаела Маринова шокира с желанието си да влезе в чалгата. Певицата обяви, че си търси изпълнител от този жанр, с когото да направи дует.

„Има много яки попфолк изпълнители, които бачкат много професионално и структурирано. Искам да се колаборирам с някой от чалгата“, не крие намеренията си Мишето.

Поп певицата разкри още, че когато се съберат с приятели, слушат именно попфолк музика и избухват много на балканските ритми.

„Не мисля, че това ме прави по-тъпа“, допълва изпълнителката на „100 мечти“.

В последно време се забелязва, че Михаела прави и рязък завой във визията си. Наскоро си публикува серия от скандални снимки които предизвикаха истински фурор сред последователите й. На кадрите Михаела позира само по черно кожено яке и ултракъса поличка, като е прикрила гърдите си единствено с лепенки, подобно на легендата в чалгата - Камелия. С това Мишето показа, че не се страхува да провокира.

В България през годините доста поп и рап артисти са правили завой към чалгата - някои временно, други изцяло. Това е често срещано явление, защото пазарът на попфолка е по-голям и доходоносен от чистия поп. Такива примери са Румънеца и Енчев, които през 2011 година пуснаха парче с Емануела, Гери-Никол, която започна като поп изпълнителка, но изкара и много чалга парчета, Диона, чиято кариера стартира от рапа, но тотално се преориентира към попфолка, група „Скандау", които имат две песни с Алисия и хита на Азис с Ванко 1 и още доста случаи.

Така Михаела няма да е пионерка в това начинание. Красавицата поне е категорична в едно. Може да провокира с дрехи и стил на музика, но не би експериментирала с пластични операции, които са се наложили масово в чалга средите.

„Границата с пластичните операции е премината. Това обезличава красивите жени. Природата те е създала по един начин, не виждам защо човек трябва да се обезличава. Бих си направила козметична процедура, която да поддържа лицето ми младо и да изглеждам добре. Всички прекалени форми, уголемявания и т.н. мисля, че ще ме състарят и не бих се подложила на това“, категорична е Мишето.