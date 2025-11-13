Михаела Овцата най-мразена в „Биг Брадър“

Истински скандал избухна около последния сезон на „Биг Брадър“! Конфликтната Михаела, по-известна с прозвището си Овцата, изненадващо се върна в Къщата, след като вече я напусна по собствено желание. Това безпрецедентно решение на продуцентите разбуни духовете както сред зрителите, така и сред останалите участници, които определят ситуацията като „абсолютно нечестна“.

Феновете на шоуто са категорични -Михаела има несправедливо предимство. Тя е прекарала седмици извън Къщата, гледала е всички епизоди, запознала се е с ^обществените настроения и вече знае кой как изглежда отвън! „Това е все едно да върнеш ученик на изпита, след като вече е видял отговорите“, гневят се потребители в социалните мрежи. Това превърна Михаела в най-мразената съквартирантка.

Скандалната брюнетка, която стана печално известна със самоувереното си поведение и изказванията си, че „земята е плоска“, преди време влезе в остър конфликт с арменката Лена - любителка на ретро автомобили и една от най-цветните личности в сезона. Между двете непрекъснато избухваха разправии, най-често провокирани от Михаела.

Явно тъкмо затова продуцентите я връщат, за да забърка нови скандали в станалото доста скучно шоу и да си вдигнат рейтинга.

Изгонената в събота съквартирантка Ебру бе друг от най-коментираните персонажи на сезона. Една от последните й издънки се видя в разпространени кадри, в които си бърка в носа по време на лайф.

Ситуацията в Къщата става все по-напечена, а напрежението между съквартирантите расте. Големият финал ще бъде на 15 ноември, събота, когато ще стане ясно кой ще грабне 100-те бона награда и титлата „Победител на Биг Брадър 2025“.