Роди се наследничка на Маргините (Снимки)

Племенницата им Бисера стана майка на момиченце

Семейството на Николай и Красимир Маринови-Маргините продължава да се разраства. Бизнесмените и бивши ръководители на СИК се сдобиха с първа праплеменничка, писа "България Днес".

Голямата им племенница Бисера стана майка за трети път. Дъщерята на сестра им Мариана и съпругът й Юра Масорпян се радват на момиченце. Малката се роди на 29 декември в частна клиника в Пловдив, в която на бял свят се появиха и нейните батковци Артур и Микале. Щастливите родители избраха името Марая за своята първа наследничка.

Бисера и бебето на изписването им

Раждането на малката изненада мнозина. Бисера до последно не бе оповестила публично бременността си. Качи първите си снимки с наедрял корем в специална коледна фотосесия на семейството си. Няколко дни по-късно стана майка за трети път.

"Добре дошла, принцесо! Мария Марая Масорпян. Обичаме те безкрайно! Ти запълни семейството ни изцяло! Благословена да си! Имаш двама прекрасни батковци, които цял живот ще те пазят", похвали се Бисера.

Майката и момиченцето вече са изписани и са у дома. Сред най-развълнуваните от прибирането им бяха двамата батковци Артур и Микаел. Те са на 4 и 2 години.

Бисера разкри, че е бременна, дни преди раждането

Артур се роди няколко месеца след грандиозната сватба на Бисера, на която присъстваха около 300 гости. Племенницата на Маргините се омъжи за дългогодишния си приятел Юра Месропян през септември 2020-а. Сватбата им в известен хотел под тепетата единодушно бе определена за събитие номер едно в Пловдив за годината. По блясък тържеството не отстъпваше дори на някои от най-запомнящите се венчавки в България изобщо. Братя Маргини не бяха забелязани на церемонията, но пък тяхната майка - Соня Маринова, уважи венчавката.

Племенничката на Маргините и Юра бяха заедно пет години, преди да узаконят връзката си. Любовта им пламва на абитуриентския бал на Бисера. Предложението за брак бе през 2019-а. Месропян зададе съдбовния въпрос навръх 23-тия рожден ден на любимата си.

Николай и Красимир Маринови

Пловдивчанинът с арменски корени е син на известен месарски бос. Завършил е езиковата гимназия в Града под тепетата. Преди 6 години влезе в криминалните хроники след стрелба с газов пистолет в лицето на 29-годишен мъж в спор за паркомясто. Тогава, едва 19-годишен, Юра бе освободен срещу 6000 лева, платени от баща му.

Сестрата на Маргините - Мариана, досега бе орисана да е мъжка баба. Голямата й дъщеря Бисера се радваше на две момчета преди появата на Марая. Син има и по-малката Мария. Тя роди през октомври 2023-та. Бебокът носи името на татко си - Добромир. Бабата е неотлъчно до двете си дъщери и помага с каквото може за оглеждането на внуците.