Мил жест или подигравка? Ивка Бейбе реве пред своя статуя (ФОТО)

Изваяха статуя на Ивка Бейбе! Скулптурата е в реален размер и разчувства до сълзи скандалната репортерка.

Фигурата бе представена на специално събитие, след което трябва да бъде поставена на видно място. В момента, в който я видя, Ивка трепереше от вълнение, очите й блестяха и думите й едва се прокрадваха през емоцията.

„Много рядко има моменти, в които не мога да кажа нищо. Вярвам, че когато умираме, всички хубави моменти минават като на филм и този ще е един от тях", едва успя да каже по време на представянето Ива Иванова, както е истинското й име, пише "България Днес".

Гостите я аплодираха, камерите снимаха, а сцената изглеждаше като корица на списание. Истината е друга - цялата тази церемония е огромна шега, майсторски скалъпена от най-близките й приятели. Те наемат двама актьори - жена, представена като председател на Асоциацията на модерната журналистика, и мъж - в ролята на прочут скулптор, който уж работил месеци наред върху „шедьовъра". Гостите са внимателно подбрани, коктейлът подреден като за национални награди, а всичко е заснето за грандиозна скрита камера.

А статуята? Тя е далеч от реалистична. Всъщност прилича повече на гротескна пародия, отколкото на почетна скулптура. Разногледа, с един огромен, комично крив нос, леко накривена стойка и странна усмивка, която изглежда, сякаш е била оформяна от човек, държащ инструмента за първи път.

След първоначалната еуфория приятелите на Ивка й признаха, че всичко е скалъпено от тях. Въпреки това репортерката прие с усмивка нещата и се вгледа по-внимателно в образа си, за да открие дефектите. „Нищо! Все пак беше много хубаво“, изтърси чистосърдечно Ивка и обеща да сложи подобието си на видно място в дома си.