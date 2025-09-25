Мина е абсолютната сексбомба в „Биг брадър“ (Горещи снимки)

21-годишната студентка по фармация от Пазарджик се очерта като основно оръжие на продукцията, като неслучайно бе вкарана първа в къщата и обявена за капитан на синия отбор. Знойната мадама веднага хвана окото със силиконовите си гърди. Оказа се, че си е правила също ринопластика на носа, а скоро е намислила да пипне със скалпела и... ушите си.

Изкушението от Пазарджик твърди, че се отличава от останалите руси силиконки по ума. Обича химията и може да изрецитира химичните елементи на Менделеевата таблица. За нея красотата е илюзия, а истината се крие в характера.

Когато е необвързана, обича да флиртува с мъжете, но те не знаели, не тя била много срамежлива. „Харесвам умни, харизматични и властни мъже, които ми подаряват цветя и бижута. Не обичам да подчинявам мъж. Мъжете не обичат да бъдат потиснати, оставете ги да се грижат за вас, все едно сте малки принцеси“, съветва сочната мадама.

Луксът привлича Мина и тя не го крие, а чистосърдечно си го признава.

„Търся популярност като една сериозна жена въпреки всичките ми корекции -да видим дали е възможно. Целта ми не е да рекламирам кремчета в интернет, а каузата ми е да имам собствена аптека с истинска грижа и специално отношение към пациента“, споделя студентката по фармация, която видимо е силно привлечена от химията.