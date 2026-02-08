Мина от „Биг Брадър” заби старчок с „Ролс Ройс”

Мина Стоянова от последния сезон на „Биг Брадър“ вече си има гадже, пише „Уикенд”. Риалити героинята бе забелязана от наш репортер да се целува страстно с 60-годишен богаташ, който разполага със солидно състояние. Източници, близки до светските среди, шушукат, че двамата били неразделни от месеци, а отношенията им далеч не изглеждали платонични.

Блондинката не се притеснява да показва близостта си с възрастния кавалер дори на публични места. Наш репортер стана свидетел на страстна целувка между двамата, разменена посред бял ден пред лъскав „Ролс-Ройс“. Автомобилът, който бил управляван от личен шофьор, спрял пред скъп столичен ресторант в квартал „Драгалевци”. Именно там риалити звездата бе забелязана да се смее, да прегръща и да обсипва с внимание възрастния господин, без изобщо да се крие от любопитните погледи на минувачите. „Изглеждаха много близки и определено не като просто познати“, твърдят хора от района. Според източниците ни богаташът плащал солидна месечна издръжка на Стоянова, осигурил и скъпа кола и луксозно жилище, плащал и скъпите й покупки и воаяжи.

Участието на Мина в „Биг Брадър“ беше с една ясна цел – да стане известна, да си вдигне цената и да си намери богат мъж, готов да я издържа и глези.

„Тя знае какво търси и не го крие“, коментират анонимни източници, според които Мина винаги е предпочитала мъжете с дебели портфейли. Някои дори правят паралели с други известни имена от риалити средите, твърдейки, че Стоянова не се различавала особено от типажа на жени, които разчитат повече на чуждото благосъстояние, отколкото на собствените си доходи. Мина се възхищава на Даниела Рупецова и следва съветите й, за да е успешна и да плащат за компанията й.

Според зложелатели фармацефтката си ляга със заможни мъже за пари – слухове, на които не искаме да вярваме, но все по-упорито се дискутират.